Комплект для обогрева труб - 8 m ClimatIQ Pipe
Арт. О00000015601
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Канада
|
Родина бренда
|Италия
|
Вес, кг
|1
|
Применение
|для обогрева труб
- Система IQ PIPE 8м производится на основе интеллектуального нагревательного кабеля IQ PIPE 10 W, который обладает свойством изменять мощность обогрева в зависимости от температуры окружающей среды, поддерживая постоянную положительную температуру +5С трубопровода. Благодаря технологии саморегулирования, система IQ PIPE обеспечивает надёжную защиту труб от замерзания при существенной экономии электричества.
Преимущества
- Внешняя оболочка сделана из полимера под названием фторопласт, что дает возможность устанавливать греющий кабель IQ PIPE внутри трубы даже при контакте с питьевой водой
- Греющий кабель IQ PIPE специально разработан для защиты от замерзания водопроводных труб (металл, металлопластик, полипропилен, полиэтилен) диаметром до 50мм, работающих в суровых зимних погодных условиях до –40°С
- Оптимальная мощность 10 Вт/м достаточна для предотвращения замерзания трубопровода (подтверждено теплофизическим расчетом при D до 50 мм)
- Благодаря реализованной технологии саморегуляции, комплект IQ PIPE может быть подключен к электросети без термостата
- Принцип саморегуляции превращает кабель IQ PIPE в надежное и безопасное решение
- При помощи IQ PIPE возможно обогревать фитинги, запорную арматуру, насосы. Витки кабеля могут пересекаться без риска перегрева