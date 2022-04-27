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Комплект для обогрева труб Iqwatt CW 22 м резистивный
5.0
2
1 820 ₽
Саморегулируемые греющие кабели
    Комплект для обогрева труб Iqwatt CW 22 м резистивный
    Арт. X169164178
    5.0
    2
    Комплект для обогрева труб Iqwatt CW 22 м резистивный

      Комплект для обогрева труб Iqwatt CW 22 м резистивный

      1 820 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X169164178
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Iqwatt
      Страна производства
      		Канада
      Родина бренда
      		Канада
      Вес, кг
      		0.7
      Применение
      		для обогрева труб
      Все характеристики
      1 820 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

      • Комплект саморегулирующегося кабеля для обогрева труб IQWATT CW это современный прибор для обеспечения бесперебойной и эффективной работы трубопровода в зимнее время года. Комплект состоит из заземленного двухжильного кабеля усиленного действия, оснащенного вилкой для подключения к электросети, и встроенным термостатом для облегчения контроля за степенью обогрева. Купить комплект обогрева труб CW 2 м - значит сохранить трубы в работоспособном состоянии, и защитить их от образующегося при перепаде температур конденсата. Комплект обогрева трубопровода для установки в трубу наматывается плотной спиралью, покрывая при этом максимальную площадь, чем обеспечивает эффективный равномерный нагрев.

        Преимущества кабеля для обогрева труб комплект IQWATT CW 2 м:

        • Компактность;
        • Мощность;
        • Удобство;
        • Герметичность;
        • Заземление;
        • Автоматизация.

        Комплектация:

        • Кабель 2 метра с вилкой;
        • Термостат;
        • Упаковка.