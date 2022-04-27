Комплект для обогрева труб Iqwatt CW 22 м резистивный
Арт. X169164178
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Канада
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Родина бренда
|Канада
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Вес, кг
|0.7
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Применение
|для обогрева труб
Комплект саморегулирующегося кабеля для обогрева труб IQWATT CW это современный прибор для обеспечения бесперебойной и эффективной работы трубопровода в зимнее время года. Комплект состоит из заземленного двухжильного кабеля усиленного действия, оснащенного вилкой для подключения к электросети, и встроенным термостатом для облегчения контроля за степенью обогрева. Купить комплект обогрева труб CW 2 м - значит сохранить трубы в работоспособном состоянии, и защитить их от образующегося при перепаде температур конденсата. Комплект обогрева трубопровода для установки в трубу наматывается плотной спиралью, покрывая при этом максимальную площадь, чем обеспечивает эффективный равномерный нагрев.
Преимущества кабеля для обогрева труб комплект IQWATT CW 2 м:
- Компактность;
- Мощность;
- Удобство;
- Герметичность;
- Заземление;
- Автоматизация.
Комплектация:
- Кабель 2 метра с вилкой;
- Термостат;
- Упаковка.