Комплект для обогрева труб Iqwatt CW 22 м резистивный

Комплект саморегулирующегося кабеля для обогрева труб IQWATT CW это современный прибор для обеспечения бесперебойной и эффективной работы трубопровода в зимнее время года. Комплект состоит из заземленного двухжильного кабеля усиленного действия, оснащенного вилкой для подключения к электросети, и встроенным термостатом для облегчения контроля за степенью обогрева. Купить комплект обогрева труб CW 2 м - значит сохранить трубы в работоспособном состоянии, и защитить их от образующегося при перепаде температур конденсата. Комплект обогрева трубопровода для установки в трубу наматывается плотной спиралью, покрывая при этом максимальную площадь, чем обеспечивает эффективный равномерный нагрев.

Преимущества кабеля для обогрева труб комплект IQWATT CW 2 м:

Компактность;

Мощность;

Удобство;

Герметичность;

Заземление;

Автоматизация.

Комплектация: