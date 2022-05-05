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Кабель Iqwatt Iq Pipe греющий саморегулирующийся 10 Вт (150м.п.)
5.0
2
52 500 ₽
Саморегулируемые греющие кабели
    Кабель Iqwatt Iq Pipe греющий саморегулирующийся 10 Вт (150м.п.)
    Арт. X16916484
    5.0
    2
    Кабель Iqwatt Iq Pipe греющий саморегулирующийся 10 Вт (150м.п.)

      Кабель Iqwatt Iq Pipe греющий саморегулирующийся 10 Вт (150м.п.)

      52 500 ₽
      за метр
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 350 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X16916484
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Iqwatt
      Страна производства
      		Канада
      Родина бренда
      		Канада
      Применение
      		для обогрева труб
      Цвет
      		черный
      Все характеристики
      52 500 ₽
      за метр
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 350 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Греющий кабель IQ PIPE с функцией саморегулирования создан, чтобы предотвратить замерзание водопроводных труб небольшого диаметра (до 50 мм). IQ PIPE – саморегулирующийся интеллектуальный кабель. Реагируя на температуру окружающей среды, кабель способен делать мощность нагрева разной на различных участках, чтобы тепло выделялось там, где необходимо, и в достаточном количестве. Таким образом, достигается значительная экономия электроэнергии – она тратится только на обогрев необходимых участков и только при снижении температуры окружающей среды до критического уровня. Когда снаружи теплеет, кабель автоматически уменьшает мощность обогрева.

        Преимущества

        • Надежность
        • Безопасность