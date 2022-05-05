Кабель Iqwatt Iq Pipe греющий саморегулирующийся 10 Вт (150м.п.)

Преимущества

Надежность

Безопасность

Греющий кабель IQ PIPE с функцией саморегулирования создан, чтобы предотвратить замерзание водопроводных труб небольшого диаметра (до 50 мм). IQ PIPE – саморегулирующийся интеллектуальный кабель. Реагируя на температуру окружающей среды, кабель способен делать мощность нагрева разной на различных участках, чтобы тепло выделялось там, где необходимо, и в достаточном количестве. Таким образом, достигается значительная экономия электроэнергии – она тратится только на обогрев необходимых участков и только при снижении температуры окружающей среды до критического уровня. Когда снаружи теплеет, кабель автоматически уменьшает мощность обогрева.