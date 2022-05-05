Кабель Iqwatt Iq Pipe греющий саморегулирующийся 10 Вт (150м.п.)
Арт. X16916484
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Канада
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Родина бренда
|Канада
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Применение
|для обогрева труб
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Цвет
|черный
- Греющий кабель IQ PIPE с функцией саморегулирования создан, чтобы предотвратить замерзание водопроводных труб небольшого диаметра (до 50 мм). IQ PIPE – саморегулирующийся интеллектуальный кабель. Реагируя на температуру окружающей среды, кабель способен делать мощность нагрева разной на различных участках, чтобы тепло выделялось там, где необходимо, и в достаточном количестве. Таким образом, достигается значительная экономия электроэнергии – она тратится только на обогрев необходимых участков и только при снижении температуры окружающей среды до критического уровня. Когда снаружи теплеет, кабель автоматически уменьшает мощность обогрева.
Преимущества
- Надежность
- Безопасность