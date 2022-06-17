Преимущества

Предназначена для откачивания грязной воды

Откачка воды с 8-метровой глубины

Все детали мотопомпы Huter MPD 80 выполнены из высококачественных материалов

Ручной стартер

Тихая работа

Надежность

Мотопомпа Huter MPD 80 предназначена для откачивания загрязненной жидкости. Мощность установленного двигателя - 7.0 л.с. Металлическая рамная конструкция защищает механизм от возможных повреждений, а также гарантирует устойчивость на любой поверхности. Топливный бак вместимостью 3.6 л способствует продолжительной работе без перерывов на дозаправку. Составные части агрегата изготовлены из качественных материалов.