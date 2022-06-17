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Мотопомпа Huter MPD-80
5.0
2
Найти аналог
Мотопомпы
    Мотопомпа Huter MPD-80
    Арт. О00000012980
    5.0
    2
    Мотопомпа Huter MPD-80
    Мотопомпа Huter MPD-80
      Мотопомпа Huter MPD-80
      Мотопомпа Huter MPD-80

      Мотопомпа Huter MPD-80

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000012980
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Huter
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Габариты, мм
      		560x460x430
      Переносная
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Мотопомпа Huter MPD 80 предназначена для откачивания загрязненной жидкости. Мощность установленного двигателя - 7.0 л.с. Металлическая рамная конструкция защищает механизм от возможных повреждений, а также гарантирует устойчивость на любой поверхности. Топливный бак вместимостью 3.6 л способствует продолжительной работе без перерывов на дозаправку. Составные части агрегата изготовлены из качественных материалов.

        Преимущества

        • Предназначена для откачивания грязной воды
        • Откачка воды с 8-метровой глубины
        • Все детали мотопомпы Huter MPD 80 выполнены из высококачественных материалов
        • Ручной стартер
        • Тихая работа
        • Надежность