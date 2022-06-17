Мотопомпа Huter MPD-80
Арт. О00000012980
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Габариты, мм
|560x460x430
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Переносная
Мотопомпа малого веса, малогабаритная, для переноски одним оператором.
|Нет
- Мотопомпа Huter MPD 80 предназначена для откачивания загрязненной жидкости. Мощность установленного двигателя - 7.0 л.с. Металлическая рамная конструкция защищает механизм от возможных повреждений, а также гарантирует устойчивость на любой поверхности. Топливный бак вместимостью 3.6 л способствует продолжительной работе без перерывов на дозаправку. Составные части агрегата изготовлены из качественных материалов.
Преимущества
- Предназначена для откачивания грязной воды
- Откачка воды с 8-метровой глубины
- Все детали мотопомпы Huter MPD 80 выполнены из высококачественных материалов
- Ручной стартер
- Тихая работа
- Надежность