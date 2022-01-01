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Бензиновый высоторез Stihl HT 103 41822000141
79 290 ₽
Бензиновые высоторезы
    Бензиновый высоторез Stihl HT 103 41822000141
    Арт. X186126293
    Бензиновый высоторез Stihl HT 103 41822000141

      Бензиновый высоторез Stihl HT 103 41822000141

      79 290 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. X186126293

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. длина штанги, мм
      		3900
      Объем двигателя, куб.см
      		31.4
      Все характеристики
      79 290 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Высоторез STIHL HT-103 41822000141 используется для ухода за деревьями на высоте до 5 метров без использования лестницы.
        Телескопический шток позволяет регулировать длину от 270 см до 390 см, что обеспечивает эффективное выполнение задач на любой высоте.
        Все элементы управления выведены на эргономичную рукоятку, что упрощает процесс управления инструментов.
        Мягкий наплечный ремень делает работу легче и менее утомительной.

        Преимущества

        • Двигатель 4-MIX STIHL - меньше выхлопных газов,отличное тяговое усилие и большой крутящий момент
        • Боковое устройство натяжения цепи
        • Телескопический шток - можно без труда срезать ветки на высоте до 5 м от земли
        • Крышка масляного бака STIHL HT-103 41822000141 открывается без инструмента
        • Многофункциональная рукоятка - простое управление
        • Высокоэффективная антивибрационная система
        • Автоматическая декомпрессионная система - значительно уменьшает усилие на тросике при запуске
        • Ручной топливный насос (Праймер) - позволяет сократить количество пусковых рывков после длительного перерыва в эксплуатации
        • Мягкий наплечный ремень - комфортная продолжительная работа