Бензиновый высоторез Stihl HT 103 41822000141

Преимущества

Двигатель 4-MIX STIHL - меньше выхлопных газов,отличное тяговое усилие и большой крутящий момент

Боковое устройство натяжения цепи

Телескопический шток - можно без труда срезать ветки на высоте до 5 м от земли

Крышка масляного бака STIHL HT-103 41822000141 открывается без инструмента

Многофункциональная рукоятка - простое управление

Высокоэффективная антивибрационная система

Автоматическая декомпрессионная система - значительно уменьшает усилие на тросике при запуске

Ручной топливный насос (Праймер) - позволяет сократить количество пусковых рывков после длительного перерыва в эксплуатации

Мягкий наплечный ремень - комфортная продолжительная работа

Высоторез STIHL HT-103 41822000141 используется для ухода за деревьями на высоте до 5 метров без использования лестницы.Телескопический шток позволяет регулировать длину от 270 см до 390 см, что обеспечивает эффективное выполнение задач на любой высоте.Все элементы управления выведены на эргономичную рукоятку, что упрощает процесс управления инструментов.Мягкий наплечный ремень делает работу легче и менее утомительной.