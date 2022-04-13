Высоторез Stihl НТ-101 (4-mix, 1.05 кВт, 7.6 кг.)
Арт. X186126125
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Объем двигателя, куб.см
|31.4
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Мощность, л.с.
|1.8
- Высоторез HT 101 - профессиональный садовый инструмент. Устройство идеально подходит для работ в большом фруктовом саду для обрезки и формирования кроны плодовых деревьев, прореживания загущенных посадок. Прибор можно с успехом использовать в садово-парковых или коммунальных службах.
Преимущества
- Двигатель 4-MIX STIHL
- Телескопический шток позволяет без труда срезать ветки на высоте до 5 м от земли
- Низкий уровень вибрации
- Многофункциональная рукоятка
- Низкий уровень шума
- Малое количество вредных выбросов
- Удобство
- Для Вашей безопасности в стандартную комплектацию входят защитные очки. Они хорошо обдуваются и имеют широкую боковую защиту
- Декомпрессионная система увеличивает длительность открывания клапанов на время запуска двигателя. Она автоматически значительно уменьшает усилие на тросике
- Мягкий наплечный ремень, делает длительную работу легче, комфортнее и безопаснее
- Антивибрационная система используется в инструментах для ухода за зелёными насаждениями. Резиновые буферы уменьшают перенос вредных вибраций, создаваемых двигателем и вращающимся режущим инструментом. Поэтому рукоятки имеют крайне низкий уровень вибрации. Это делает работу удобной и неутомительной
- Крышка масляного бака, открывается без инструмента
- Доступ к натяжному винту обеспечивается сбоку через крышку цепной звёздочки. Это предотвращает контакт рук с острой цепью и кончиками зубчатого упора
- Все элементы управления двигателем встроены в мультифункциональную рукоятку. Управление становится простым и надёжным - рука лежит на рукоятке
- Дополнительный ручной топливный насос встроен в карбюратор и перед запуском с его помощью можно подкачать топливо в карбюратор. Это позволяет сократить количество пусковых рывков после длительного перерыва в эксплуатации