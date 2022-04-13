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Высоторез Stihl НТ-101 (4-mix, 1.05 кВт, 7.6 кг.)
5.0
1
Найти аналог
Бензиновые высоторезы
    Высоторез Stihl НТ-101 (4-mix, 1.05 кВт, 7.6 кг.)
    Арт. X186126125
    5.0
    1
    Высоторез Stihl НТ-101 (4-mix, 1.05 кВт, 7.6 кг.)

      Высоторез Stihl НТ-101 (4-mix, 1.05 кВт, 7.6 кг.)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X186126125
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Объем двигателя, куб.см
      		31.4
      Мощность, л.с.
      		1.8
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Высоторез HT 101 - профессиональный садовый инструмент. Устройство идеально подходит для работ в большом фруктовом саду для обрезки и формирования кроны плодовых деревьев, прореживания загущенных посадок. Прибор можно с успехом использовать в садово-парковых или коммунальных службах.

        Преимущества

        • Двигатель 4-MIX STIHL
        • Телескопический шток позволяет без труда срезать ветки на высоте до 5 м от земли
        • Низкий уровень вибрации
        • Многофункциональная рукоятка
        • Низкий уровень шума
        • Малое количество вредных выбросов
        • Удобство
        • Для Вашей безопасности в стандартную комплектацию входят защитные очки. Они хорошо обдуваются и имеют широкую боковую защиту
        • Декомпрессионная система увеличивает длительность открывания клапанов на время запуска двигателя. Она автоматически значительно уменьшает усилие на тросике
        • Мягкий наплечный ремень, делает длительную работу легче, комфортнее и безопаснее
        • Антивибрационная система используется в инструментах для ухода за зелёными насаждениями. Резиновые буферы уменьшают перенос вредных вибраций, создаваемых двигателем и вращающимся режущим инструментом. Поэтому рукоятки имеют крайне низкий уровень вибрации. Это делает работу удобной и неутомительной
        • Крышка масляного бака, открывается без инструмента
        • Доступ к натяжному винту обеспечивается сбоку через крышку цепной звёздочки. Это предотвращает контакт рук с острой цепью и кончиками зубчатого упора
        • Все элементы управления двигателем встроены в мультифункциональную рукоятку. Управление становится простым и надёжным - рука лежит на рукоятке
        • Дополнительный ручной топливный насос встроен в карбюратор и перед запуском с его помощью можно подкачать топливо в карбюратор. Это позволяет сократить количество пусковых рывков после длительного перерыва в эксплуатации