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Садовый пылесос (всасывающий измельчитель) Stihl SH 86 42410110919
5.0
2
36 990 ₽
Воздуходувки
    Садовый пылесос (всасывающий измельчитель) Stihl SH 86 42410110919
    Арт. X19040027
    5.0
    2
    Садовый пылесос (всасывающий измельчитель) Stihl SH 86 42410110919
    Садовый пылесос (всасывающий измельчитель) Stihl SH 86 42410110919
      Садовый пылесос (всасывающий измельчитель) Stihl SH 86 42410110919
      Садовый пылесос (всасывающий измельчитель) Stihl SH 86 42410110919

      Садовый пылесос (всасывающий измельчитель) Stihl SH 86 42410110919

      36 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. X19040027
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Цвет
      		черный
      Прорезиненная рукоятка
      		Нет
      Все характеристики
      36 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Всасывающий измельчитель STIHL SH 86 42410110930 используется для уборки придомовой, садовой или парковой территории. Работает в режимах: обдув и всасывание с измельчением. Воздушный фильтр HD2 позволяет работа инструментом в местах с повышенной концентрацией пыли. Все элементы управления расположены на рукоятке, что обеспечивает комфортную работу одной рукой. Антивибрационная система снижает вибрацию до минимума, что обеспечивает комфорт при продолжительном использовании воздуходувки.

        Преимущества

        • Высокоэффективная антивибрационная система STIHL SH 86 42410110930
        • Двигатель 2-MIX STIHL - уменьшает нагрузку на человека и окружающую среду
        • Фиксируемый рычаг газа с кнопкой паузы
        • Воздушный фильтр HD2 - легко чистится, может использоваться на протяжении всего срока службы агрегата при условии стандартной нагрузки
        • STIHL ElastoStar - равномерный запуск без толчков
        • Ручной топливный насос - позволяет сократить количество пусковых рывков после длительного перерыва в эксплуатации
        • Система управления одной рукой, с мягкой ручкой - комфортная длительная работа