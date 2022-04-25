Садовый пылесос (всасывающий измельчитель) Stihl SH 86 42410110919

Преимущества

Высокоэффективная антивибрационная система STIHL SH 86 42410110930

Двигатель 2-MIX STIHL - уменьшает нагрузку на человека и окружающую среду

Фиксируемый рычаг газа с кнопкой паузы

Воздушный фильтр HD2 - легко чистится, может использоваться на протяжении всего срока службы агрегата при условии стандартной нагрузки

STIHL ElastoStar - равномерный запуск без толчков

Ручной топливный насос - позволяет сократить количество пусковых рывков после длительного перерыва в эксплуатации

Система управления одной рукой, с мягкой ручкой - комфортная длительная работа

Всасывающий измельчитель STIHL SH 86 42410110930 используется для уборки придомовой, садовой или парковой территории. Работает в режимах: обдув и всасывание с измельчением. Воздушный фильтр HD2 позволяет работа инструментом в местах с повышенной концентрацией пыли. Все элементы управления расположены на рукоятке, что обеспечивает комфортную работу одной рукой. Антивибрационная система снижает вибрацию до минимума, что обеспечивает комфорт при продолжительном использовании воздуходувки.