Воздуходувка профессиональная Stihl BR 430 42440111620
Арт. О00000028909
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Особенности
|функция выдува воздуха
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Цвет
|оранжевый
- Воздуходувное устройство STIHL BR 430 предназначено для быстрого удаления скошенной травы, опавших листьев и прочего мусора с площадок, имеющих большую площадь. Устройство обладает высокой мощностью и в основном используется в коммерческих целях. Для комфорта пользователя разработчики позаботились об удобной системе переноски и управления. Все необходимые кнопочные элементы встроены в рукоятку, высота и наклон которой легко регулируются. Также имеется воздухопроницаемая мягкая подкладка для области спины, которая позволяет не уставать даже при длительном использовании воздуходувного устройства.
Преимущества
- Двигатель 2-MIX
- Пусковое устройство ElastoStart
- Антивибрационная система
- Многофункциональная рукоятка
- Удобство переноски и управления
- Экономичность
- Высокая мощность
- Прочность