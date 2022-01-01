Воздуходувка профессиональная Stihl BR 430 42440111620

Преимущества

Двигатель 2-MIX

Пусковое устройство ElastoStart

Антивибрационная система

Многофункциональная рукоятка

Удобство переноски и управления

Экономичность

Высокая мощность

Прочность

Воздуходувное устройство STIHL BR 430 предназначено для быстрого удаления скошенной травы, опавших листьев и прочего мусора с площадок, имеющих большую площадь. Устройство обладает высокой мощностью и в основном используется в коммерческих целях. Для комфорта пользователя разработчики позаботились об удобной системе переноски и управления. Все необходимые кнопочные элементы встроены в рукоятку, высота и наклон которой легко регулируются. Также имеется воздухопроницаемая мягкая подкладка для области спины, которая позволяет не уставать даже при длительном использовании воздуходувного устройства.