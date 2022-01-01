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Воздуходувка профессиональная Stihl BR 430 42440111620
69 990 ₽
Воздуходувки
    Воздуходувка профессиональная Stihl BR 430 42440111620
    Арт. О00000028909
    Воздуходувка профессиональная Stihl BR 430 42440111620
    Воздуходувка профессиональная Stihl BR 430 42440111620
    Воздуходувка профессиональная Stihl BR 430 42440111620
      Воздуходувка профессиональная Stihl BR 430 42440111620
      Воздуходувка профессиональная Stihl BR 430 42440111620
      Воздуходувка профессиональная Stihl BR 430 42440111620

      Воздуходувка профессиональная Stihl BR 430 42440111620

      69 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      14 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. О00000028909

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Особенности
      		функция выдува воздуха
      Цвет
      		оранжевый
      Все характеристики
      69 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      14 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Воздуходувное устройство STIHL BR 430 предназначено для быстрого удаления скошенной травы, опавших листьев и прочего мусора с площадок, имеющих большую площадь. Устройство обладает высокой мощностью и в основном используется в коммерческих целях. Для комфорта пользователя разработчики позаботились об удобной системе переноски и управления. Все необходимые кнопочные элементы встроены в рукоятку, высота и наклон  которой легко регулируются. Также имеется воздухопроницаемая мягкая подкладка для области спины, которая  позволяет не уставать даже при длительном использовании воздуходувного устройства.

        Преимущества

        • Двигатель 2-MIX
        • Пусковое устройство ElastoStart
        • Антивибрационная система 
        • Многофункциональная рукоятка
        • Удобство переноски и управления
        • Экономичность
        • Высокая мощность
        • Прочность