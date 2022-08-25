Дорожное колесо CONDTROL Wheel

Дорожное колесо Wheel CONDTROL (Кондтрол)Дорожные колеса (курвиметры) предназначены для измерения расстояний там, где нецелесообразно или невозможно использование дальномеров и рулеток. Ручка дорожного колеса изготовлена из высокопрочного пластика, а обод из высокопрочной резины, что делает его легким и надежным. Дорожные колеса широко применяется для инвентаризации различных объектов, промеров участков дорог, участков лесных угодий, железнодорожных путей, мест дорожнотранспортных происшествий и т.п. Дорожные колеса Wheel Condtrol имеют складную ручку длиной 1 м, предусмотрена возможность измерений вперед, назад и обнуление отсчета.Технические характеристики:Тип дисковоеДиапазон измерений 0 - 999,9мРазрешение 0,1мТочность измерения ±0,1%Диапазон рабочих температур -5...+50 °СУсловия хранения температура: от 0 до +40 °С;отн. влажность: до 80%Масса, не более 0,5 кгДиаметр обода 31,8 смГабаритные размеры/ в сложенном положении 115х32х4 см/ 60х32х4 см