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Электронный курвиметр Condtrol WheelTronic 2-10-005
5.0
1
3 990 ₽
Курвиметры
  • Персональная скидка
Электронный курвиметр Condtrol WheelTronic 2-10-005
Арт. О00000034063
5.0
1
Электронный курвиметр Condtrol WheelTronic 2-10-005
Электронный курвиметр Condtrol WheelTronic 2-10-005
Электронный курвиметр Condtrol WheelTronic 2-10-005
Электронный курвиметр Condtrol WheelTronic 2-10-005
Электронный курвиметр Condtrol WheelTronic 2-10-005
Электронный курвиметр Condtrol WheelTronic 2-10-005
Электронный курвиметр Condtrol WheelTronic 2-10-005
Электронный курвиметр Condtrol WheelTronic 2-10-005
Электронный курвиметр Condtrol WheelTronic 2-10-005
  • Персональная скидка
Электронный курвиметр Condtrol WheelTronic 2-10-005
Электронный курвиметр Condtrol WheelTronic 2-10-005
Электронный курвиметр Condtrol WheelTronic 2-10-005
Электронный курвиметр Condtrol WheelTronic 2-10-005
Электронный курвиметр Condtrol WheelTronic 2-10-005
Электронный курвиметр Condtrol WheelTronic 2-10-005
Электронный курвиметр Condtrol WheelTronic 2-10-005
Электронный курвиметр Condtrol WheelTronic 2-10-005
Электронный курвиметр Condtrol WheelTronic 2-10-005

Электронный курвиметр Condtrol WheelTronic 2-10-005

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3 990 ₽
за штуку
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12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000034063
5.0
1

Характеристики

Производитель
Condtrol
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Макс. дальность измерения, м
10000
Длина окружности колеса, м
0.915
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
3 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
  • Дорожное колесо WheelTronic CONDTROL используется для измерения расстояния там, где неудобно или невозможно использовать рулетки и дальномеры. Модель оснащена цифровым дисплеем, на котором отображается измеряемая дистанция, также имеется функция сохранения измерений в памяти, просчета площади и фиксации измерений, что обеспечивает качество работы и уверенность в результате, а также комфорт рабочего процесса.

    Преимущества

    • Благодаря наличию колеса, модель способна точно измерять расстояние даже на пересеченной местности
    • Цифровая точность и память
    • Отображение результатов измерения на дисплее
    • Просчитывание площади
    • Фиксация измерений
    • Высокая точность измерений: ±0,1%
    • Используется там, где невозможно работать дальномером
    • Удобная рукоятка повторяет форму руки
    • Низкая энергоемкость рабочего процесса благодаря малому весу
    • Линейные измерения для вычисления площади
    • Память на 5 измерений
    • Телескопическая ручка
    • Эргономичная и прочная конструкция
    • Высокая точность – электронный датчик расстояния