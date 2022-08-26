Электронный курвиметр Condtrol WheelTronic 2-10-005

Преимущества

Благодаря наличию колеса, модель способна точно измерять расстояние даже на пересеченной местности

Цифровая точность и память

Отображение результатов измерения на дисплее

Просчитывание площади

Фиксация измерений

Высокая точность измерений: ±0,1%

Используется там, где невозможно работать дальномером

Удобная рукоятка повторяет форму руки

Низкая энергоемкость рабочего процесса благодаря малому весу

Линейные измерения для вычисления площади

Память на 5 измерений

Телескопическая ручка

Эргономичная и прочная конструкция

Высокая точность – электронный датчик расстояния

Дорожное колесо WheelTronic CONDTROL используется для измерения расстояния там, где неудобно или невозможно использовать рулетки и дальномеры. Модель оснащена цифровым дисплеем, на котором отображается измеряемая дистанция, также имеется функция сохранения измерений в памяти, просчета площади и фиксации измерений, что обеспечивает качество работы и уверенность в результате, а также комфорт рабочего процесса.