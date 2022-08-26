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Электронный курвиметр Condtrol WheelTronic 2-10-005
Арт. О00000034063
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Макс. дальность измерения, м
|10000
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Длина окружности колеса, м
|0.915
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- Дорожное колесо WheelTronic CONDTROL используется для измерения расстояния там, где неудобно или невозможно использовать рулетки и дальномеры. Модель оснащена цифровым дисплеем, на котором отображается измеряемая дистанция, также имеется функция сохранения измерений в памяти, просчета площади и фиксации измерений, что обеспечивает качество работы и уверенность в результате, а также комфорт рабочего процесса.
Преимущества
- Благодаря наличию колеса, модель способна точно измерять расстояние даже на пересеченной местности
- Цифровая точность и память
- Отображение результатов измерения на дисплее
- Просчитывание площади
- Фиксация измерений
- Высокая точность измерений: ±0,1%
- Используется там, где невозможно работать дальномером
- Удобная рукоятка повторяет форму руки
- Низкая энергоемкость рабочего процесса благодаря малому весу
- Линейные измерения для вычисления площади
- Память на 5 измерений
- Телескопическая ручка
- Эргономичная и прочная конструкция
- Высокая точность – электронный датчик расстояния