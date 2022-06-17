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Курвиметр Condtrol Wheel Pro
4.5
2
7 990 ₽
Курвиметры
  • Персональная скидка
Курвиметр Condtrol Wheel Pro
Арт. О00000009856
4.5
2
Курвиметр Condtrol Wheel Pro
Курвиметр Condtrol Wheel Pro
Курвиметр Condtrol Wheel Pro
  • Персональная скидка
Курвиметр Condtrol Wheel Pro
Курвиметр Condtrol Wheel Pro
Курвиметр Condtrol Wheel Pro

Курвиметр Condtrol Wheel Pro

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7 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
3 года гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000009856
4.5
2

Характеристики

Производитель
Condtrol
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Макс. дальность измерения, м
1000000
Длина окружности колеса, м
1
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
7 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
3 года гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
  • Механическое дорожное колесо Condtrol Wheel Pro 2-10-007 применяется с целью быстрого и точного измерения расстояний. Пригодится для определения длины дорог, участков, железнодорожных путей и т.д.
    Результаты измерений отображаются на счетчике.
    Складная конструкция обеспечивает удобство хранения и транспортировки.
    Откидная металлическая подножка позволяет устанавливать курвиметр в вертикальное положение.
    Прибор не зависит от источников питания и электроэнергии, поэтому пригоден для работы в полевых условиях.

    Преимущества

    • Простота в эксплуатации
    • Клавиша сброса счетчика на 0
    • Возможность работы при любой погоде
    • Используется там, где невозможно работать дальномером
    • Чехол для защиты Condtrol Wheel Pro 2-10-007 от грязи и пыли
    • Низкая энергоемкость рабочего процесса благодаря малому весу
    • Складная рукоять из нержавеющей стали - для удобства переноски
    • Ручка обрезинена, что обеспечивает надежный хват даже в перчатках
    • Кнопка тормоза фиксирует измеренное расстояние на счетчике во избежание получения неверных данных