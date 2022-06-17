Курвиметр Condtrol Wheel Pro

Преимущества

Простота в эксплуатации

Клавиша сброса счетчика на 0

Возможность работы при любой погоде

Используется там, где невозможно работать дальномером

Чехол для защиты Condtrol Wheel Pro 2-10-007 от грязи и пыли

Низкая энергоемкость рабочего процесса благодаря малому весу

Складная рукоять из нержавеющей стали - для удобства переноски

Ручка обрезинена, что обеспечивает надежный хват даже в перчатках

Кнопка тормоза фиксирует измеренное расстояние на счетчике во избежание получения неверных данных

Механическое дорожное колесо Condtrol Wheel Pro 2-10-007 применяется с целью быстрого и точного измерения расстояний. Пригодится для определения длины дорог, участков, железнодорожных путей и т.д.Результаты измерений отображаются на счетчике.Складная конструкция обеспечивает удобство хранения и транспортировки.Откидная металлическая подножка позволяет устанавливать курвиметр в вертикальное положение.Прибор не зависит от источников питания и электроэнергии, поэтому пригоден для работы в полевых условиях.