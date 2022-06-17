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Курвиметр Condtrol Wheel Pro
Арт. О00000009856
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Макс. дальность измерения, м
|1000000
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Длина окружности колеса, м
|1
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- Механическое дорожное колесо Condtrol Wheel Pro 2-10-007 применяется с целью быстрого и точного измерения расстояний. Пригодится для определения длины дорог, участков, железнодорожных путей и т.д.
Результаты измерений отображаются на счетчике.
Складная конструкция обеспечивает удобство хранения и транспортировки.
Откидная металлическая подножка позволяет устанавливать курвиметр в вертикальное положение.
Прибор не зависит от источников питания и электроэнергии, поэтому пригоден для работы в полевых условиях.
Преимущества
- Простота в эксплуатации
- Клавиша сброса счетчика на 0
- Возможность работы при любой погоде
- Используется там, где невозможно работать дальномером
- Чехол для защиты Condtrol Wheel Pro 2-10-007 от грязи и пыли
- Низкая энергоемкость рабочего процесса благодаря малому весу
- Складная рукоять из нержавеющей стали - для удобства переноски
- Ручка обрезинена, что обеспечивает надежный хват даже в перчатках
- Кнопка тормоза фиксирует измеренное расстояние на счетчике во избежание получения неверных данных