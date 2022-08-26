Дорожное колесо CONDTROL WheelTronic

Дорожное колесо WheelTronic CONDTROL используется для измерения расстояния там, где неудобно или невозможно использовать рулетки и дальномеры. Модель оснащена цифровым дисплеем, на котором отображается измеряемая дистанция, также имеется функция сохранения измерений в памяти, просчета площади и фиксации измерений, что обеспечивает качество работы и уверенность в результате, а также комфорт рабочего процесса.
Преимущества
- Цифровая точность и память;
- Отображение результатов измерения на дисплее;
- Просчитывание площади;
- Фиксация измерений;
- Высокая точность измерений: ±0,1%;
- Используется там, где невозможно работать дальномером;
- Удобная рукоятка дорожного колеса WheelTronic CONDTROL повторяет форму руки;
- Низкая энергоемкость рабочего процесса благодаря малому весу.