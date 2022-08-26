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Дорожное колесо CONDTROL WheelTronic
5.0
1
Найти аналог
Курвиметры
    Дорожное колесо CONDTROL WheelTronic
    Арт. X98159
    5.0
    1
    Дорожное колесо CONDTROL WheelTronic

      Дорожное колесо CONDTROL WheelTronic

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X98159
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Condtrol
      Поверка
      		Нет
      Внесен в госреестр
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Дорожное колесо WheelTronic CONDTROL используется для измерения расстояния там, где неудобно или невозможно использовать рулетки и дальномеры. Модель оснащена цифровым дисплеем, на котором отображается измеряемая дистанция, также имеется функция сохранения измерений в памяти, просчета площади и фиксации измерений, что обеспечивает качество работы и уверенность в результате, а также комфорт рабочего процесса.

        Преимущества

        • Цифровая точность и память;
        • Отображение результатов измерения на дисплее;
        • Просчитывание площади;
        • Фиксация измерений;
        • Высокая точность измерений: ±0,1%;
        • Используется там, где невозможно работать дальномером;
        • Удобная рукоятка дорожного колеса WheelTronic CONDTROL повторяет форму руки;
        • Низкая энергоемкость рабочего процесса благодаря малому весу.