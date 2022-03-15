Пневматический степлер Sumake 80/16
Арт. X7610
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Тайвань
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Макс. давление, бар
|7
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Габариты, мм
|270x180x80
- Скобозабивной пистолет Sumake 80/16 - это устройство, работающее на сжатом воздухе. Применяется для соединения материалов скобами при сборке и ремонте мебели, во время отделочных и строительных работ. Небольшой вес и удобная рукоять увеличивают комфортность при работе.
Преимущества
- Широкий выбор расходных материалов: скобы 10 мм 30423 (5000 шт), скобы 12 мм 30424 (5000 шт), скобы 14 мм 30426 (5000 шт), скобы 16 мм 30427 (5000 шт)
- Пневматический инструмент предназначен для работы в течение длительного периода времени без остановки
- Пневмодвигатель устойчив к перегрузкам
- Малый вес (0,9 кг)