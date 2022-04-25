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Пневматический степлер Sumake 97/25
5.0
2
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Пневматические степлеры
    Пневматический степлер Sumake 97/25
    Арт. X1099040344
    5.0
    2
    Пневматический степлер Sumake 97/25

      Пневматический степлер Sumake 97/25

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1099040344
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Sumake
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Макс. давление, бар
      		7
      Габариты, мм
      		270x180x80
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пневмостеплер SUMAKE 97/25 7379 используется для скрепления различных материалов металлическими скобами. Работа на сжатом воздухе предусматривает увеличенный рабочий ресурс инструмента и возможность длительной работы без остановки. Рукоятка снабжена мягкой прорезиненной накладкой для надежного хвата и удержания инструмента в руке. Вес инструмента составляет всего 1.2 кг, что делает работу менее утомительной.

        Преимущества

        • Пневматический инструмент предназначен для работы в течение длительного периода времени без остановки
        • Гораздо больший рабочий ресурс по сравнению с электроинструментом;
        • Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса благодаря работе на сжатом воздухе
        • Пневмодвигатель обладает высокой устойчивостью к перегрузкам
        • Небольшой вес для неутомительной работы