Пневматический степлер Sumake 97/25

Преимущества

Пневматический инструмент предназначен для работы в течение длительного периода времени без остановки

Гораздо больший рабочий ресурс по сравнению с электроинструментом;

Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса благодаря работе на сжатом воздухе

Пневмодвигатель обладает высокой устойчивостью к перегрузкам

Небольшой вес для неутомительной работы

Пневмостеплер SUMAKE 97/25 7379 используется для скрепления различных материалов металлическими скобами. Работа на сжатом воздухе предусматривает увеличенный рабочий ресурс инструмента и возможность длительной работы без остановки. Рукоятка снабжена мягкой прорезиненной накладкой для надежного хвата и удержания инструмента в руке. Вес инструмента составляет всего 1.2 кг, что делает работу менее утомительной.