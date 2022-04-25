Пневматический степлер Sumake 97/25
Арт. X1099040344
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Тайвань
|
Родина бренда
|Тайвань
|
Макс. давление, бар
|7
|
Габариты, мм
|270x180x80
- Пневмостеплер SUMAKE 97/25 7379 используется для скрепления различных материалов металлическими скобами. Работа на сжатом воздухе предусматривает увеличенный рабочий ресурс инструмента и возможность длительной работы без остановки. Рукоятка снабжена мягкой прорезиненной накладкой для надежного хвата и удержания инструмента в руке. Вес инструмента составляет всего 1.2 кг, что делает работу менее утомительной.
Преимущества
- Пневматический инструмент предназначен для работы в течение длительного периода времени без остановки
- Гораздо больший рабочий ресурс по сравнению с электроинструментом;
- Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса благодаря работе на сжатом воздухе
- Пневмодвигатель обладает высокой устойчивостью к перегрузкам
- Небольшой вес для неутомительной работы