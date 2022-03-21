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Пневматический степлер Sumake N-50
5.0
2
Найти аналог
Пневматические степлеры
    Пневматический степлер Sumake N-50
    Арт. X7663
    5.0
    2
    Пневматический степлер Sumake N-50
    Пневматический степлер Sumake N-50
    Пневматический степлер Sumake N-50
      Пневматический степлер Sumake N-50
      Пневматический степлер Sumake N-50
      Пневматический степлер Sumake N-50

      Пневматический степлер Sumake N-50

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X7663
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Sumake
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Макс. давление, бар
      		8
      Упаковка
      		коробка
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Скобозабивной пистолет Sumake N-50 - это инструмент, работающий на сжатом воздухе. Применяется для соединения материалов скобами при сборке и ремонте мебели, во время отделочных и строительных работ. Для более надежного соединения деталей возможно использование скоб длиной до пятидесяти миллиметров.

        Преимущества

        • Широкий выбор расходных материалов: скоба 25 мм 881140 (20000 шт), скоба 38 мм 881160 (20000 шт), скоба 50 мм 881180 (10000 шт)
        • Пневматический инструмент предназначен для работы в течение длительного периода времени без остановки
        • Пневмодвигатель устойчив к перегрузкам
        • Длина скоб может достигать 50 мм для более надежного скрепления материалов