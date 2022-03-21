Пневматический степлер Sumake N-50

Преимущества

Широкий выбор расходных материалов: скоба 25 мм 881140 (20000 шт), скоба 38 мм 881160 (20000 шт), скоба 50 мм 881180 (10000 шт)

Пневматический инструмент предназначен для работы в течение длительного периода времени без остановки

Пневмодвигатель устойчив к перегрузкам

Длина скоб может достигать 50 мм для более надежного скрепления материалов

Скобозабивной пистолет Sumake N-50 - это инструмент, работающий на сжатом воздухе. Применяется для соединения материалов скобами при сборке и ремонте мебели, во время отделочных и строительных работ. Для более надежного соединения деталей возможно использование скоб длиной до пятидесяти миллиметров.