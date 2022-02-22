Лампа паяльная газовая Kemper 1040 A

Преимущества

Корпус изготовлен из термостойкого пластика

Оснащена системой пьезоподжига

Дополнительный нагрев газа

Латунная форсунка создает пламя с эффектом торнадо

Регулировка пламени

Функция подачи воздуха

Прорезиненная рукоятка

Выдвижной крючок для подвешивания и хранения

Достигаемая температура: до 2000 °С

Максимальный расход газа: 140 гр./ч

Внимание! Баллон в комплект поставки не входит

Универсальная газовая паяльная лампа KEMPER 1040A для прокалываемых и резьбовых баллонов. Подходит для выполнения различных видов работ, например: нагрева поверхностей для удаления старого лакокрасочного слоя, разогрева резьбовых соединений, пайки медных труб, термоусадки, розжига мангалов и т. д. Устройство оснащено системой пьезоподжига, функцией дополнительного нагрева газа, регулятором пламени, а также обеспечивает возможность подачи воздуха.