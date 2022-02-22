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Лампа паяльная газовая Kemper 1040 A
4.0
2
3 800 ₽
Паяльные лампы
  • Персональная скидка
Лампа паяльная газовая Kemper 1040 A
Арт. 715295
4.0
2
Лампа паяльная газовая Kemper 1040 A
Лампа паяльная газовая Kemper 1040 A
Лампа паяльная газовая Kemper 1040 A
Лампа паяльная газовая Kemper 1040 A
  • Персональная скидка
Лампа паяльная газовая Kemper 1040 A
Лампа паяльная газовая Kemper 1040 A
Лампа паяльная газовая Kemper 1040 A
Лампа паяльная газовая Kemper 1040 A

Лампа паяльная газовая Kemper 1040 A

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3 800 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 5 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
Арт. 715295
4.0
2

Характеристики

Производитель
Kemper
Страна производства
Италия
Родина бренда
Италия
Габариты, мм
258x130x173
Тип соединения
резьбовое
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
3 800 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 5 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
  • Универсальная газовая паяльная лампа KEMPER 1040A для прокалываемых и резьбовых баллонов. Подходит для выполнения различных видов работ, например: нагрева поверхностей для удаления старого лакокрасочного слоя, разогрева резьбовых соединений, пайки медных труб, термоусадки, розжига мангалов и т. д. Устройство оснащено системой пьезоподжига, функцией дополнительного нагрева газа, регулятором пламени, а также обеспечивает возможность подачи воздуха. 

    Преимущества

    • Корпус изготовлен из термостойкого пластика
    • Оснащена системой пьезоподжига
    • Дополнительный нагрев газа
    • Латунная форсунка создает пламя с эффектом торнадо
    • Регулировка пламени
    • Функция подачи воздуха
    • Прорезиненная рукоятка
    • Выдвижной крючок для подвешивания и хранения
    • Достигаемая температура: до 2000 °С
    • Максимальный расход газа: 140 гр./ч

    Внимание! Баллон в комплект поставки не входит