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Лампа паяльная газовая Kemper 1040 A
Арт. 715295
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|Италия
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Габариты, мм
|258x130x173
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Тип соединения
|резьбовое
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- Универсальная газовая паяльная лампа KEMPER 1040A для прокалываемых и резьбовых баллонов. Подходит для выполнения различных видов работ, например: нагрева поверхностей для удаления старого лакокрасочного слоя, разогрева резьбовых соединений, пайки медных труб, термоусадки, розжига мангалов и т. д. Устройство оснащено системой пьезоподжига, функцией дополнительного нагрева газа, регулятором пламени, а также обеспечивает возможность подачи воздуха.
Преимущества
- Корпус изготовлен из термостойкого пластика
- Оснащена системой пьезоподжига
- Дополнительный нагрев газа
- Латунная форсунка создает пламя с эффектом торнадо
- Регулировка пламени
- Функция подачи воздуха
- Прорезиненная рукоятка
- Выдвижной крючок для подвешивания и хранения
- Достигаемая температура: до 2000 °С
- Максимальный расход газа: 140 гр./ч
Внимание! Баллон в комплект поставки не входит