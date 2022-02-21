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Циркулярная пила Bosch GKS 190 0.601.623.000, сетевая
4.3
36
Найти аналог
Сетевые циркулярные пилы
    Циркулярная пила Bosch GKS 190 0.601.623.000
    Арт. Х145307
    4.3
    36
    Циркулярная пила Bosch GKS 190 0.601.623.000, сетевая
    Циркулярная пила Bosch GKS 190 0.601.623.000, сетевая
    Циркулярная пила Bosch GKS 190 0.601.623.000, сетевая
    Циркулярная пила Bosch GKS 190 0.601.623.000, сетевая
    Циркулярная пила Bosch GKS 190 0.601.623.000, сетевая
    Циркулярная пила Bosch GKS 190 0.601.623.000, сетевая
      Циркулярная пила Bosch GKS 190 0.601.623.000, сетевая
      Циркулярная пила Bosch GKS 190 0.601.623.000, сетевая
      Циркулярная пила Bosch GKS 190 0.601.623.000, сетевая
      Циркулярная пила Bosch GKS 190 0.601.623.000, сетевая
      Циркулярная пила Bosch GKS 190 0.601.623.000, сетевая
      Циркулярная пила Bosch GKS 190 0.601.623.000, сетевая

      Циркулярная пила Bosch GKS 190 0.601.623.000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х145307
      4.3
      36

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Напряжение сети, В
      		220
      Длина кабеля, м
      		4
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Дисковая пила GKS 190 0.601.623.000 является одной из самых мощных пил, представленных компанией Bosch. Данная модель - отличное сочетание мощности в 1400 Вт и комфортности пиления как вдоль, так и поперек заготовки. Защитный кожух выполнен из литого алюминия. Благодаря турбовентилятору достигается отличный обзор линий распиловки.

        Преимущества

        • Большая мощность
        • Наличие турбовентилятора
        • Блокировка шпинделя
        • Увеличенные глубина реза и угол наклона