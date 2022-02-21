Циркулярная пила Bosch GKS 190 0.601.623.000, сетевая

Преимущества

Большая мощность

Наличие турбовентилятора

Блокировка шпинделя

Увеличенные глубина реза и угол наклона

Дисковая пила GKS 190 0.601.623.000 является одной из самых мощных пил, представленных компанией Bosch. Данная модель - отличное сочетание мощности в 1400 Вт и комфортности пиления как вдоль, так и поперек заготовки. Защитный кожух выполнен из литого алюминия. Благодаря турбовентилятору достигается отличный обзор линий распиловки.