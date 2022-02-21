Циркулярная пила Bosch GKS 190 0.601.623.000, сетевая

Циркулярная пила Bosch GKS 190 0.601.623.000
Арт. Х145307
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Напряжение сети, В
|220
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Длина кабеля, м
|4
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- Дисковая пила GKS 190 0.601.623.000 является одной из самых мощных пил, представленных компанией Bosch. Данная модель - отличное сочетание мощности в 1400 Вт и комфортности пиления как вдоль, так и поперек заготовки. Защитный кожух выполнен из литого алюминия. Благодаря турбовентилятору достигается отличный обзор линий распиловки.
Преимущества
- Большая мощность
- Наличие турбовентилятора
- Блокировка шпинделя
- Увеличенные глубина реза и угол наклона