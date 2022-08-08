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Ручная циркулярная пила Bosch GKS 55 GCE 0.601.682.100
5.0
1
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Сетевые циркулярные пилы
    Ручная циркулярная пила Bosch GKS 55 GCE 0.601.682.100
    Арт. Ю00000027488
    5.0
    1
    Ручная циркулярная пила Bosch GKS 55 GCE 0.601.682.100
    Ручная циркулярная пила Bosch GKS 55 GCE 0.601.682.100
    Ручная циркулярная пила Bosch GKS 55 GCE 0.601.682.100
    Ручная циркулярная пила Bosch GKS 55 GCE 0.601.682.100
      Ручная циркулярная пила Bosch GKS 55 GCE 0.601.682.100
      Ручная циркулярная пила Bosch GKS 55 GCE 0.601.682.100
      Ручная циркулярная пила Bosch GKS 55 GCE 0.601.682.100
      Ручная циркулярная пила Bosch GKS 55 GCE 0.601.682.100

      Ручная циркулярная пила Bosch GKS 55 GCE 0.601.682.100

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Ю00000027488
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Напряжение сети, В
      		220
      Мощность, Вт
      		1350
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Ручная циркулярная пила Bosch GKS 55+ GCE 0.601.682.100 представляет собой профессиональный инструмент с мощным двигателем 1350 Вт. Она предназначена для выполнения продольных и поперечных распилов древесины под углом наклона 45° и 90°. Пила имеет компактные размеры и небольшой вес, что обеспечивает более комфортную работу. Для безопасной эксплуатации инструмента предусмотрены функции торможения двигателя и плавный пуск.

        Преимущества

        • Идентичная линия пропила для пиления под углом 90° и 45°
        • Совместимость с системой направляющих
        • Варьируемая частота вращения для адаптации скорость резания к обрабатываемому материалу
        • Большая глубина пропилов: 2-скоростной редуктор для увеличения мощности резания наряду с компактным исполнением
        • Основная рукоятка имеет замкнутую форму - для удобной работы оператора
        • Защитный кожух предусмотрен для безопасной работы ручной циркулярной пилой