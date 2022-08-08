Ручная циркулярная пила Bosch GKS 55 GCE 0.601.682.100
Арт. Ю00000027488
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Напряжение сети, В
|220
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Мощность, Вт
|1350
- Ручная циркулярная пила Bosch GKS 55+ GCE 0.601.682.100 представляет собой профессиональный инструмент с мощным двигателем 1350 Вт. Она предназначена для выполнения продольных и поперечных распилов древесины под углом наклона 45° и 90°. Пила имеет компактные размеры и небольшой вес, что обеспечивает более комфортную работу. Для безопасной эксплуатации инструмента предусмотрены функции торможения двигателя и плавный пуск.
Преимущества
- Идентичная линия пропила для пиления под углом 90° и 45°
- Совместимость с системой направляющих
- Варьируемая частота вращения для адаптации скорость резания к обрабатываемому материалу
- Большая глубина пропилов: 2-скоростной редуктор для увеличения мощности резания наряду с компактным исполнением
- Основная рукоятка имеет замкнутую форму - для удобной работы оператора
- Защитный кожух предусмотрен для безопасной работы ручной циркулярной пилой