Преимущества

Идентичная линия пропила для пиления под углом 90° и 45°

Совместимость с системой направляющих

Варьируемая частота вращения для адаптации скорость резания к обрабатываемому материалу

Большая глубина пропилов: 2-скоростной редуктор для увеличения мощности резания наряду с компактным исполнением

Основная рукоятка имеет замкнутую форму - для удобной работы оператора

Защитный кожух предусмотрен для безопасной работы ручной циркулярной пилой

Ручная циркулярная пила Bosch GKS 55+ GCE 0.601.682.100 представляет собой профессиональный инструмент с мощным двигателем 1350 Вт. Она предназначена для выполнения продольных и поперечных распилов древесины под углом наклона 45° и 90°. Пила имеет компактные размеры и небольшой вес, что обеспечивает более комфортную работу. Для безопасной эксплуатации инструмента предусмотрены функции торможения двигателя и плавный пуск.