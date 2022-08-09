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Циркулярная пила Bosch PKS 66 A 0603502022
5.0
1
Найти аналог
Сетевые циркулярные пилы
    Циркулярная пила Bosch PKS 66 A 0603502022
    Арт. О00000034318
    5.0
    1
    Циркулярная пила Bosch PKS 66 A 0603502022
    Циркулярная пила Bosch PKS 66 A 0603502022
    Циркулярная пила Bosch PKS 66 A 0603502022
    Циркулярная пила Bosch PKS 66 A 0603502022
    Циркулярная пила Bosch PKS 66 A 0603502022
    Циркулярная пила Bosch PKS 66 A 0603502022
      Циркулярная пила Bosch PKS 66 A 0603502022
      Циркулярная пила Bosch PKS 66 A 0603502022
      Циркулярная пила Bosch PKS 66 A 0603502022
      Циркулярная пила Bosch PKS 66 A 0603502022
      Циркулярная пила Bosch PKS 66 A 0603502022
      Циркулярная пила Bosch PKS 66 A 0603502022

      Циркулярная пила Bosch PKS 66 A 0603502022

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000034318
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Мощность, Вт
      		1600
      Вес, кг
      		5.4
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Дисковая пила Bosch PKS 66 A 0.603.502.022 - инструмент с мощным и надежным электродвигателем (1.6 кВт). Основная область применения - распиливание заготовок из древесины различных пород толщиной до 66 мм. Возможен распил под углом до 45 градусов. Система CutControl - для надежного контроля при проведении произвольных распилов. Двухсторонняя блокировка пуска подходит как правшам, так и левшам.

        Преимущества

        • Защитный кожух диска из литого алюминиевого сплава обеспечивает безопасность оператора во время работы
        • Выключатель с двусторонней блокировкой включения предотвращает случайный пуск инструмента
        • Параллельный упор - для высокой точности пиления
        • Быстро зажимной рычаг для точной регулировки глубины и угла пропила
        • Паз в подошве - для системы направляющих шин
        • Пила оснащена пильным диском Speedline Wood - для быстрого и качественного реза древесины