Циркулярная пила Bosch PKS 66 A 0603502022
Арт. О00000034318
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Мощность, Вт
|1600
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Вес, кг
|5.4
- Дисковая пила Bosch PKS 66 A 0.603.502.022 - инструмент с мощным и надежным электродвигателем (1.6 кВт). Основная область применения - распиливание заготовок из древесины различных пород толщиной до 66 мм. Возможен распил под углом до 45 градусов. Система CutControl - для надежного контроля при проведении произвольных распилов. Двухсторонняя блокировка пуска подходит как правшам, так и левшам.
Преимущества
- Защитный кожух диска из литого алюминиевого сплава обеспечивает безопасность оператора во время работы
- Выключатель с двусторонней блокировкой включения предотвращает случайный пуск инструмента
- Параллельный упор - для высокой точности пиления
- Быстро зажимной рычаг для точной регулировки глубины и угла пропила
- Паз в подошве - для системы направляющих шин
- Пила оснащена пильным диском Speedline Wood - для быстрого и качественного реза древесины