Циркулярная пила Bosch PKS 66 A 0603502022

Преимущества

Защитный кожух диска из литого алюминиевого сплава обеспечивает безопасность оператора во время работы

Выключатель с двусторонней блокировкой включения предотвращает случайный пуск инструмента

Параллельный упор - для высокой точности пиления

Быстро зажимной рычаг для точной регулировки глубины и угла пропила

Паз в подошве - для системы направляющих шин

Пила оснащена пильным диском Speedline Wood - для быстрого и качественного реза древесины

Дисковая пила Bosch PKS 66 A 0.603.502.022 - инструмент с мощным и надежным электродвигателем (1.6 кВт). Основная область применения - распиливание заготовок из древесины различных пород толщиной до 66 мм. Возможен распил под углом до 45 градусов. Система CutControl - для надежного контроля при проведении произвольных распилов. Двухсторонняя блокировка пуска подходит как правшам, так и левшам.