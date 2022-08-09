Циркулярная пила Bosch PKS 55 0603500020

Преимущества

Надежный двигатель

Регулировка глубины пропила при помощи быстрозажимного рычага

Система CutControl - для надежного контроля при проведении произвольных распилов

Высокая производительность

Штампованная металлическая опорная плита

Блокировка шпинделя - для безопасной смены пильного диска

Эффективная система пылеудаления с функцией подключения пылесоса

Пильный диск Speedline Wood - для быстрой и качественной работы

Регулировка глубины пропила

Дисковая пила Bosch PKS 55 0.603.500.020 предназначена для обработки древесины, фанеры, ДСП, пластиков. Пила применяется для выполнения продольных и поперечных прямых пропилов с углом наклона до 45°, имеет глубину пропила 55 мм под углом 90° и 38 мм под углом 45°. Система CutControl обеспечивает точность при проведении произвольных распилов.