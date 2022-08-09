Циркулярная пила Bosch PKS 55 0603500020
Арт. О00000034317
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Напряжение сети, В
|220
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Мощность, Вт
|1200
- Дисковая пила Bosch PKS 55 0.603.500.020 предназначена для обработки древесины, фанеры, ДСП, пластиков. Пила применяется для выполнения продольных и поперечных прямых пропилов с углом наклона до 45°, имеет глубину пропила 55 мм под углом 90° и 38 мм под углом 45°. Система CutControl обеспечивает точность при проведении произвольных распилов.
Преимущества
- Надежный двигатель
- Регулировка глубины пропила при помощи быстрозажимного рычага
- Система CutControl - для надежного контроля при проведении произвольных распилов
- Высокая производительность
- Штампованная металлическая опорная плита
- Блокировка шпинделя - для безопасной смены пильного диска
- Эффективная система пылеудаления с функцией подключения пылесоса
- Пильный диск Speedline Wood - для быстрой и качественной работы
- Регулировка глубины пропила