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Циркулярная пила Bosch PKS 55 0603500020
5.0
1
Найти аналог
Сетевые циркулярные пилы
    Циркулярная пила Bosch PKS 55 0603500020
    Арт. О00000034317
    5.0
    1
    Циркулярная пила Bosch PKS 55 0603500020
    Циркулярная пила Bosch PKS 55 0603500020
    Циркулярная пила Bosch PKS 55 0603500020
      Циркулярная пила Bosch PKS 55 0603500020
      Циркулярная пила Bosch PKS 55 0603500020
      Циркулярная пила Bosch PKS 55 0603500020

      Циркулярная пила Bosch PKS 55 0603500020

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000034317
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Напряжение сети, В
      		220
      Мощность, Вт
      		1200
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Дисковая пила Bosch PKS 55 0.603.500.020 предназначена для обработки древесины, фанеры, ДСП, пластиков. Пила применяется для выполнения продольных и поперечных прямых пропилов с углом наклона до 45°, имеет глубину пропила 55 мм под углом 90° и 38 мм под углом 45°. Система CutControl обеспечивает точность при проведении произвольных распилов.

        Преимущества

        • Надежный двигатель
        • Регулировка глубины пропила при помощи быстрозажимного рычага
        • Система CutControl - для надежного контроля при проведении произвольных распилов
        • Высокая производительность
        • Штампованная металлическая опорная плита
        • Блокировка шпинделя - для безопасной смены пильного диска
        • Эффективная система пылеудаления с функцией подключения пылесоса
        • Пильный диск Speedline Wood - для быстрой и качественной работы
        • Регулировка глубины пропила