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Рулетка Gross "Ergonomisch" 31103, 5м x 25мм
5.0
1
630 ₽
Рулетки
    Рулетка Gross "Ergonomisch" 31103, 5м x 25мм
    Арт. X10192380
    5.0
    1
    Рулетка Gross "Ergonomisch" 31103, 5м x 25мм
    Рулетка Gross "Ergonomisch" 31103, 5м x 25мм
    Рулетка Gross "Ergonomisch" 31103, 5м x 25мм
    Рулетка Gross "Ergonomisch" 31103, 5м x 25мм
    Рулетка Gross "Ergonomisch" 31103, 5м x 25мм
      Рулетка Gross "Ergonomisch" 31103, 5м x 25мм
      Рулетка Gross "Ergonomisch" 31103, 5м x 25мм
      Рулетка Gross "Ergonomisch" 31103, 5м x 25мм
      Рулетка Gross "Ergonomisch" 31103, 5м x 25мм
      Рулетка Gross "Ergonomisch" 31103, 5м x 25мм

      Рулетка Gross "Ergonomisch" 31103, 5м x 25мм

      630 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X10192380
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Gross
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Длина, м
      		5
      Ширина ленты, мм
      		25
      Все характеристики
      630 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Рулетка 5 м x 25 мм GROSS Ergonomisch 31103 используется профессионалами, также необходима в быту. Не выскальзывает из рук и имеет обрезиненный зацеп, что способствует захвату предметов любой формы. У конструкции предусмотрен ремешок для ношения на руке или хранения в подвешенном состоянии.

        Преимущества

        • Благодаря обрезиненному зацепу можно осуществлять захват предметов любой формы: круглой, дугообразной, со скошенным углом
        • Корпус рулетки имеет нескользящее покрытие, благодаря чему она не выскальзывает из рук во время работы
        • Ремешок для подвески
        • Зацеп удерживается даже на скользкой и вогнутой поверхностях
        • Магнит для фиксации ленты на металлических поверхностях
        • Дополнительный фиксатор - для временного удержания ленты