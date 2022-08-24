Рулетка Gross "Ergonomisch" 31103, 5м x 25мм
Арт. X10192380
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Длина, м
|5
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Ширина ленты, мм
|25
- Рулетка 5 м x 25 мм GROSS Ergonomisch 31103 используется профессионалами, также необходима в быту. Не выскальзывает из рук и имеет обрезиненный зацеп, что способствует захвату предметов любой формы. У конструкции предусмотрен ремешок для ношения на руке или хранения в подвешенном состоянии.
Преимущества
- Благодаря обрезиненному зацепу можно осуществлять захват предметов любой формы: круглой, дугообразной, со скошенным углом
- Корпус рулетки имеет нескользящее покрытие, благодаря чему она не выскальзывает из рук во время работы
- Ремешок для подвески
- Зацеп удерживается даже на скользкой и вогнутой поверхностях
- Магнит для фиксации ленты на металлических поверхностях
- Дополнительный фиксатор - для временного удержания ленты