Рулетка Gross "Ergonomisch" 31103, 5м x 25мм

Преимущества

Благодаря обрезиненному зацепу можно осуществлять захват предметов любой формы: круглой, дугообразной, со скошенным углом

Корпус рулетки имеет нескользящее покрытие, благодаря чему она не выскальзывает из рук во время работы

Ремешок для подвески

Зацеп удерживается даже на скользкой и вогнутой поверхностях

Магнит для фиксации ленты на металлических поверхностях

Дополнительный фиксатор - для временного удержания ленты





Рулетка 5 м x 25 мм GROSS Ergonomisch 31103 используется профессионалами, также необходима в быту. Не выскальзывает из рук и имеет обрезиненный зацеп, что способствует захвату предметов любой формы. У конструкции предусмотрен ремешок для ношения на руке или хранения в подвешенном состоянии.