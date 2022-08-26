Рулетка 3м в металлическом корпусе Stanley 0-33-218 POWERLOCK

Преимущества

Ширина полотна 12,7 мм

Класс точности II

Простота эксплуатации

Автоматическое сматывание ленты

При выполнении внутренних измерений к показаниям добавляется 50 мм

Долговечность

На корпусе предусмотрен зажим для крепления к поясу

Рулетка 3 м Stanley POWERLOCK 0-33-218 - это прочный и надежный в работе ручной измерительный инструмент, который представляет собой сматывающий механизм и мерное полотно, помещенные в прочный металлический корпус. Корпус хромирован, что предотвращает появление коррозии. Шкала мерной ленты надежно защищена от истирания благодаря специальному покрытию "Mylar". Рулетку просто переносить благодаря поясному зажиму.