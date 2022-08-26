Рулетка 3м в металлическом корпусе Stanley 0-33-218 POWERLOCK
Арт. О00000004022
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Длина, м
|3
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Ширина ленты, мм
|12
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- Рулетка 3 м Stanley POWERLOCK 0-33-218 - это прочный и надежный в работе ручной измерительный инструмент, который представляет собой сматывающий механизм и мерное полотно, помещенные в прочный металлический корпус. Корпус хромирован, что предотвращает появление коррозии. Шкала мерной ленты надежно защищена от истирания благодаря специальному покрытию "Mylar". Рулетку просто переносить благодаря поясному зажиму.
Преимущества
- Ширина полотна 12,7 мм
- Класс точности II
- Простота эксплуатации
- Автоматическое сматывание ленты
- При выполнении внутренних измерений к показаниям добавляется 50 мм
- Долговечность
- На корпусе предусмотрен зажим для крепления к поясу