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Рулетка 3м в металлическом корпусе Stanley 0-33-218 POWERLOCK
5.0
1
789 ₽
895 ₽
Рулетки
    Рулетка 3м в металлическом корпусе Stanley 0-33-218 POWERLOCK
    Арт. О00000004022
    5.0
    1
    Рулетка 3м в металлическом корпусе Stanley 0-33-218 POWERLOCK
    Рулетка 3м в металлическом корпусе Stanley 0-33-218 POWERLOCK
    Рулетка 3м в металлическом корпусе Stanley 0-33-218 POWERLOCK
    Рулетка 3м в металлическом корпусе Stanley 0-33-218 POWERLOCK
      Рулетка 3м в металлическом корпусе Stanley 0-33-218 POWERLOCK
      Рулетка 3м в металлическом корпусе Stanley 0-33-218 POWERLOCK
      Рулетка 3м в металлическом корпусе Stanley 0-33-218 POWERLOCK
      Рулетка 3м в металлическом корпусе Stanley 0-33-218 POWERLOCK

      Рулетка 3м в металлическом корпусе Stanley 0-33-218 POWERLOCK

      • -106 ₽
      789 ₽
      895 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000004022
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stanley
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Длина, м
      		3
      Ширина ленты, мм
      		12
      Все характеристики
      • -106 ₽
      789 ₽
      895 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Рулетка 3 м Stanley POWERLOCK 0-33-218 - это прочный и надежный в работе ручной измерительный инструмент, который представляет собой сматывающий механизм и мерное полотно, помещенные в прочный металлический корпус. Корпус хромирован, что предотвращает появление коррозии. Шкала мерной ленты надежно защищена от истирания благодаря специальному покрытию "Mylar". Рулетку просто переносить благодаря поясному зажиму.

        Преимущества

        • Ширина полотна 12,7 мм
        • Класс точности II
        • Простота эксплуатации
        • Автоматическое сматывание ленты
        • При выполнении внутренних измерений к показаниям добавляется 50 мм
        • Долговечность
        • На корпусе предусмотрен зажим для крепления к поясу