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Рулетка Matrix Rubber 31003 (3 м, 16 мм)
5.0
2
220 ₽
Рулетки
    Рулетка Matrix Rubber 31003 (3 м, 16 мм)
    Арт. Ю00000022576
    5.0
    2
    Рулетка Matrix Rubber 31003 (3 м, 16 мм)
    Рулетка Matrix Rubber 31003 (3 м, 16 мм)
    Рулетка Matrix Rubber 31003 (3 м, 16 мм)
    Рулетка Matrix Rubber 31003 (3 м, 16 мм)
      Рулетка Matrix Rubber 31003 (3 м, 16 мм)
      Рулетка Matrix Rubber 31003 (3 м, 16 мм)
      Рулетка Matrix Rubber 31003 (3 м, 16 мм)
      Рулетка Matrix Rubber 31003 (3 м, 16 мм)

      Рулетка Matrix Rubber 31003 (3 м, 16 мм)

      220 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Ю00000022576
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Длина, м
      		3
      Ширина ленты, мм
      		16
      Все характеристики
      220 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Рулетка 3 м х 16 мм Rubber MATRIX 31003 имеет три механизма фиксации полотна на нужной длине. Это способствует удобству при эксплуатации. Благодаря тому, что на полотно нанесено полимерное покрытие увеличен рабочий ресурс рулетки.

        Преимущества

        • Корпус обрезинен - для исключения повреждений при падении
        • Ремешок для подвеса
        • Долгий срок службы