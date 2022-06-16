Рулетка Matrix Rubber 31003 (3 м, 16 мм)
Арт. Ю00000022576
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Длина, м
|3
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Ширина ленты, мм
|16
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- Рулетка 3 м х 16 мм Rubber MATRIX 31003 имеет три механизма фиксации полотна на нужной длине. Это способствует удобству при эксплуатации. Благодаря тому, что на полотно нанесено полимерное покрытие увеличен рабочий ресурс рулетки.
Преимущества
- Корпус обрезинен - для исключения повреждений при падении
- Ремешок для подвеса
- Долгий срок службы