Рулетка Matrix Rubber 31003 (3 м, 16 мм)

Преимущества

Корпус обрезинен - для исключения повреждений при падении

Ремешок для подвеса

Долгий срок службы

Рулетка 3 м х 16 мм Rubber MATRIX 31003 имеет три механизма фиксации полотна на нужной длине. Это способствует удобству при эксплуатации. Благодаря тому, что на полотно нанесено полимерное покрытие увеличен рабочий ресурс рулетки.