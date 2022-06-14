Рулетка в обрезиненном корпусе Matrix 31086 (3 м, 16 мм, с плавной фиксацией)
Арт. Х1310190
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Длина, м
|3
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Ширина ленты, мм
|16
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- Рулетка 3 м х 16 мм Continuous fixation MATRIX 31086 подходит для использования во время ремонта. Оснащена двумя механизмами фиксации ленты, что способствует удобству при работе с инструментом. Лента имеет полимерное покрытие, поэтому она не подвержена воздействию абразивов.
Преимущества
- Эргономичный корпус
- Полимерное покрытие увеличивает ресурс полотна
- Два независимых фиксатора ленты - удобство в использовании рулетки