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Рулетка в обрезиненном корпусе Matrix 31086 (3 м, 16 мм, с плавной фиксацией)
5.0
3
220 ₽
Рулетки
    Рулетка в обрезиненном корпусе Matrix 31086 (3 м, 16 мм, с плавной фиксацией)
    Арт. Х1310190
    5.0
    3
    Рулетка в обрезиненном корпусе Matrix 31086 (3 м, 16 мм, с плавной фиксацией)
    Рулетка в обрезиненном корпусе Matrix 31086 (3 м, 16 мм, с плавной фиксацией)
    Рулетка в обрезиненном корпусе Matrix 31086 (3 м, 16 мм, с плавной фиксацией)
    Рулетка в обрезиненном корпусе Matrix 31086 (3 м, 16 мм, с плавной фиксацией)
      Рулетка в обрезиненном корпусе Matrix 31086 (3 м, 16 мм, с плавной фиксацией)
      Рулетка в обрезиненном корпусе Matrix 31086 (3 м, 16 мм, с плавной фиксацией)
      Рулетка в обрезиненном корпусе Matrix 31086 (3 м, 16 мм, с плавной фиксацией)
      Рулетка в обрезиненном корпусе Matrix 31086 (3 м, 16 мм, с плавной фиксацией)

      Рулетка в обрезиненном корпусе Matrix 31086 (3 м, 16 мм, с плавной фиксацией)

      220 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х1310190
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Длина, м
      		3
      Ширина ленты, мм
      		16
      Все характеристики
      220 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Рулетка 3 м х 16 мм Continuous fixation MATRIX 31086 подходит для использования во время ремонта. Оснащена двумя механизмами фиксации ленты, что способствует удобству при работе с инструментом. Лента имеет полимерное покрытие, поэтому она не подвержена воздействию абразивов.

        Преимущества

        • Эргономичный корпус
        • Полимерное покрытие увеличивает ресурс полотна
        • Два независимых фиксатора ленты - удобство в использовании рулетки