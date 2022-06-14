Рулетка в обрезиненном корпусе Matrix 31086 (3 м, 16 мм, с плавной фиксацией)

Преимущества

Эргономичный корпус

Полимерное покрытие увеличивает ресурс полотна

Два независимых фиксатора ленты - удобство в использовании рулетки

Рулетка 3 м х 16 мм Continuous fixation MATRIX 31086 подходит для использования во время ремонта. Оснащена двумя механизмами фиксации ленты, что способствует удобству при работе с инструментом. Лента имеет полимерное покрытие, поэтому она не подвержена воздействию абразивов.