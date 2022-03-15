Рулетка в обрезиненном корпусе Matrix 31078 (3 м, 16 мм)
Арт. Х1310189
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Длина, м
|3
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Ширина ленты, мм
|16
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- Рулетка Strong, 3 м х 16 мм предназначена для проведения различных измерений. Ее эргономичный корпус выполнен из ударопрочной пластмассы и частично обрезинен. Он убережет рулетку от механических повреждений при падении.
Преимущества
- Ширина - 16мм, длина - 3м
- Качество и надежность