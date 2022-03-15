Рулетка в обрезиненном корпусе Matrix 31078 (3 м, 16 мм)

Преимущества

Ширина - 16мм, длина - 3м

Качество и надежность

Рулетка Strong, 3 м х 16 мм предназначена для проведения различных измерений. Ее эргономичный корпус выполнен из ударопрочной пластмассы и частично обрезинен. Он убережет рулетку от механических повреждений при падении.