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Рулетка в обрезиненном корпусе Matrix 31078 (3 м, 16 мм)
4.5
2
210 ₽
Рулетки
    Рулетка в обрезиненном корпусе Matrix 31078 (3 м, 16 мм)
    Арт. Х1310189
    4.5
    2
    Рулетка в обрезиненном корпусе Matrix 31078 (3 м, 16 мм)
    Рулетка в обрезиненном корпусе Matrix 31078 (3 м, 16 мм)
    Рулетка в обрезиненном корпусе Matrix 31078 (3 м, 16 мм)
    Рулетка в обрезиненном корпусе Matrix 31078 (3 м, 16 мм)
      Рулетка в обрезиненном корпусе Matrix 31078 (3 м, 16 мм)
      Рулетка в обрезиненном корпусе Matrix 31078 (3 м, 16 мм)
      Рулетка в обрезиненном корпусе Matrix 31078 (3 м, 16 мм)
      Рулетка в обрезиненном корпусе Matrix 31078 (3 м, 16 мм)

      Рулетка в обрезиненном корпусе Matrix 31078 (3 м, 16 мм)

      210 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. Х1310189
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Длина, м
      		3
      Ширина ленты, мм
      		16
      Все характеристики
      210 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Рулетка Strong, 3 м х 16 мм предназначена для проведения различных измерений. Ее эргономичный корпус выполнен из ударопрочной пластмассы и частично обрезинен. Он убережет рулетку от механических повреждений при падении.

        Преимущества

        • Ширина - 16мм, длина - 3м
        • Качество и надежность