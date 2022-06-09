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Рулетка Stanley Tylon 030687 (3 м, 13 мм)
5.0
5
530 ₽
Рулетки
    Рулетка Stanley Tylon 030687 (3 м, 13 мм)
    Арт. 77777Х130691
    5.0
    5
    Рулетка Stanley Tylon 030687 (3 м, 13 мм)
    Рулетка Stanley Tylon 030687 (3 м, 13 мм)
    Рулетка Stanley Tylon 030687 (3 м, 13 мм)
    Рулетка Stanley Tylon 030687 (3 м, 13 мм)
    Рулетка Stanley Tylon 030687 (3 м, 13 мм)
    Рулетка Stanley Tylon 030687 (3 м, 13 мм)
      Рулетка Stanley Tylon 030687 (3 м, 13 мм)
      Рулетка Stanley Tylon 030687 (3 м, 13 мм)
      Рулетка Stanley Tylon 030687 (3 м, 13 мм)
      Рулетка Stanley Tylon 030687 (3 м, 13 мм)
      Рулетка Stanley Tylon 030687 (3 м, 13 мм)
      Рулетка Stanley Tylon 030687 (3 м, 13 мм)

      Рулетка Stanley Tylon 030687 (3 м, 13 мм)

      530 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. 77777Х130691
      5.0
      5

      Характеристики

      Производитель
      		Stanley
      Страна производства
      		США
      Родина бренда
      		Таиланд
      Длина, м
      		3
      Ширина ленты, мм
      		12.7
      Все характеристики
      530 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Измерительная рулетка Tylon 3 м Stanley 0-30-687 является удобным приспособлением для проведения разметочных работ при ремонте или строительстве. Корпус выполнен из двух материалов, предусмотрены мягкие вставки из эластомера - для более комфортного удержания приспособления. Мерная лента оснащена крючком, который позволяет проводить более точные работы. Фиксатор используется с целью торможения ленты в нужном положении. С помощью зажима, расположенного на корпусе, рулетку можно закрепить на поясном ремне.

        Преимущества

        • Длина 3 м
        • Ширина мерной ленты - 12.7 мм
        • Корпус измерительной рулетки Tylon 3 м Stanley 0-30-687 из двухкомпонентного материала
        • Покрытие Tylon защищает мерную ленту от износа
        • Зажим для транспортировки