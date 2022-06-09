Рулетка Stanley Tylon 030687 (3 м, 13 мм)

Преимущества

Длина 3 м

Ширина мерной ленты - 12.7 мм

Корпус измерительной рулетки Tylon 3 м Stanley 0-30-687 из двухкомпонентного материала

Покрытие Tylon защищает мерную ленту от износа

Зажим для транспортировки

Измерительная рулетка Tylon 3 м Stanley 0-30-687 является удобным приспособлением для проведения разметочных работ при ремонте или строительстве. Корпус выполнен из двух материалов, предусмотрены мягкие вставки из эластомера - для более комфортного удержания приспособления. Мерная лента оснащена крючком, который позволяет проводить более точные работы. Фиксатор используется с целью торможения ленты в нужном положении. С помощью зажима, расположенного на корпусе, рулетку можно закрепить на поясном ремне.