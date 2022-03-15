Рулетка Stanley Tylon 030697 (автостоп, материал инструмента пластик)

Преимущества

Корпус измерительной рулетки Tylon 5 м Stanley 0-30-697 из двухкомпонентного материала

Ширина мерной ленты - 19 мм

Износостойкость

Зажим для переноски

На корпусе измерительной рулетки Tylon 5 м Stanley 0-30-697 предусмотрены мягкие вставки из эластомера - для более комфортного удержания приспособления при разметочных, ремонтных работах. Специальное покрытие Tylon мерной ленты способствует ее меньшему износу. Фиксатор на корпусе необходим для торможения ленты в нужном положении. Благодаря зажиму рулетку можно закрепить на поясном ремне.