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Рулетка Stanley Tylon 030697 (автостоп, материал инструмента пластик)
5.0
2
680 ₽
Рулетки
    Рулетка Stanley Tylon 030697 (автостоп, материал инструмента пластик)
    Арт. 77777Х130692
    5.0
    2
    Рулетка Stanley Tylon 030697 (автостоп, материал инструмента пластик)
    Рулетка Stanley Tylon 030697 (автостоп, материал инструмента пластик)
    Рулетка Stanley Tylon 030697 (автостоп, материал инструмента пластик)
    Рулетка Stanley Tylon 030697 (автостоп, материал инструмента пластик)
      Рулетка Stanley Tylon 030697 (автостоп, материал инструмента пластик)
      Рулетка Stanley Tylon 030697 (автостоп, материал инструмента пластик)
      Рулетка Stanley Tylon 030697 (автостоп, материал инструмента пластик)
      Рулетка Stanley Tylon 030697 (автостоп, материал инструмента пластик)

      Рулетка Stanley Tylon 030697 (автостоп, материал инструмента пластик)

      680 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. 77777Х130692
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stanley
      Страна производства
      		Таиланд
      Родина бренда
      		США
      Длина, м
      		5
      Ширина ленты, мм
      		19
      Все характеристики
      680 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • На корпусе измерительной рулетки Tylon 5 м Stanley 0-30-697 предусмотрены мягкие вставки из эластомера - для более комфортного удержания приспособления при разметочных, ремонтных работах. Специальное покрытие Tylon мерной ленты способствует ее меньшему износу. Фиксатор на корпусе необходим для торможения ленты в нужном положении. Благодаря зажиму рулетку можно закрепить на поясном ремне.

        Преимущества

        • Корпус измерительной рулетки Tylon 5 м Stanley 0-30-697 из двухкомпонентного материала
        • Ширина мерной ленты - 19 мм
        • Износостойкость
        • Зажим для переноски