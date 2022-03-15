Рулетка Stanley Tylon 030697 (автостоп, материал инструмента пластик)
Арт. 77777Х130692
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Таиланд
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Родина бренда
|США
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Длина, м
|5
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Ширина ленты, мм
|19
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- На корпусе измерительной рулетки Tylon 5 м Stanley 0-30-697 предусмотрены мягкие вставки из эластомера - для более комфортного удержания приспособления при разметочных, ремонтных работах. Специальное покрытие Tylon мерной ленты способствует ее меньшему износу. Фиксатор на корпусе необходим для торможения ленты в нужном положении. Благодаря зажиму рулетку можно закрепить на поясном ремне.
Преимущества
- Корпус измерительной рулетки Tylon 5 м Stanley 0-30-697 из двухкомпонентного материала
- Ширина мерной ленты - 19 мм
- Износостойкость
- Зажим для переноски