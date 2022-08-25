Рулетка Berger BG1352, ударопрочная, магнитный зацеп, нейлон, шкала двусторонняя

Ударопрочная рулетка Berger BG1352 5мх25мм, магнит, шкала двусторонняя предназначена для измерительных работ. Выполнена в ударопрочном корпусе из ABS пластика с термопластичной резиной, который способен выдержать падение с высоты 5 метров.Рулетка оснащена усиленной клипсой без острых кромок для ношения на ремне. Полотно устойчиво к заломам, выполнено из стали двухсторонним нейлоновым покрытием. Лента также имеет двухстороннее нанесение разметки с большими цифрами и оборудована подвижным магнитным зацепом.Класс точности 2