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Рулетка Berger BG1352, ударопрочная, магнитный зацеп, нейлон, шкала двусторонняя
5.0
1
678 ₽
Рулетки
    Рулетка Berger BG1352, ударопрочная, магнитный зацеп, нейлон, шкала двусторонняя
    Арт. О00000034651
    5.0
    1
    Рулетка Berger BG1352, ударопрочная, магнитный зацеп, нейлон, шкала двусторонняя
    Рулетка Berger BG1352, ударопрочная, магнитный зацеп, нейлон, шкала двусторонняя
    Рулетка Berger BG1352, ударопрочная, магнитный зацеп, нейлон, шкала двусторонняя
    Рулетка Berger BG1352, ударопрочная, магнитный зацеп, нейлон, шкала двусторонняя
    Рулетка Berger BG1352, ударопрочная, магнитный зацеп, нейлон, шкала двусторонняя
    Рулетка Berger BG1352, ударопрочная, магнитный зацеп, нейлон, шкала двусторонняя
    Рулетка Berger BG1352, ударопрочная, магнитный зацеп, нейлон, шкала двусторонняя
    Рулетка Berger BG1352, ударопрочная, магнитный зацеп, нейлон, шкала двусторонняя
    Рулетка Berger BG1352, ударопрочная, магнитный зацеп, нейлон, шкала двусторонняя
      Рулетка Berger BG1352, ударопрочная, магнитный зацеп, нейлон, шкала двусторонняя
      Рулетка Berger BG1352, ударопрочная, магнитный зацеп, нейлон, шкала двусторонняя
      Рулетка Berger BG1352, ударопрочная, магнитный зацеп, нейлон, шкала двусторонняя
      Рулетка Berger BG1352, ударопрочная, магнитный зацеп, нейлон, шкала двусторонняя
      Рулетка Berger BG1352, ударопрочная, магнитный зацеп, нейлон, шкала двусторонняя
      Рулетка Berger BG1352, ударопрочная, магнитный зацеп, нейлон, шкала двусторонняя
      Рулетка Berger BG1352, ударопрочная, магнитный зацеп, нейлон, шкала двусторонняя
      Рулетка Berger BG1352, ударопрочная, магнитный зацеп, нейлон, шкала двусторонняя
      Рулетка Berger BG1352, ударопрочная, магнитный зацеп, нейлон, шкала двусторонняя

      Рулетка Berger BG1352, ударопрочная, магнитный зацеп, нейлон, шкала двусторонняя

      678 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000034651
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Berger BG
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Длина, м
      		5
      Ширина ленты, мм
      		25
      Все характеристики
      678 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Ударопрочная рулетка Berger BG1352 5мх25мм, магнит, шкала двусторонняя предназначена для измерительных работ. Выполнена в ударопрочном корпусе из ABS пластика с термопластичной резиной, который способен выдержать падение с высоты 5 метров.Рулетка оснащена усиленной клипсой без острых кромок для ношения на ремне. Полотно устойчиво к заломам, выполнено из стали двухсторонним нейлоновым покрытием. Лента также имеет двухстороннее нанесение разметки с большими цифрами и оборудована подвижным магнитным зацепом.Класс точности 2