Рулетка Berger BG1352, ударопрочная, магнитный зацеп, нейлон, шкала двусторонняя
Арт. О00000034651
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Длина, м
|5
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Ширина ленты, мм
|25
- Ударопрочная рулетка Berger BG1352 5мх25мм, магнит, шкала двусторонняя предназначена для измерительных работ. Выполнена в ударопрочном корпусе из ABS пластика с термопластичной резиной, который способен выдержать падение с высоты 5 метров.Рулетка оснащена усиленной клипсой без острых кромок для ношения на ремне. Полотно устойчиво к заломам, выполнено из стали двухсторонним нейлоновым покрытием. Лента также имеет двухстороннее нанесение разметки с большими цифрами и оборудована подвижным магнитным зацепом.Класс точности 2