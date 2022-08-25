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Рулетка Milwaukee Autolock 4932464663, 5м/25мм
5.0
1
Найти аналог
Рулетки
    Рулетка Milwaukee Autolock 4932464663, 5м/25мм
    Арт. О00000032797
    5.0
    1
    Рулетка Milwaukee Autolock 4932464663, 5м/25мм
    Рулетка Milwaukee Autolock 4932464663, 5м/25мм
    Рулетка Milwaukee Autolock 4932464663, 5м/25мм
    Рулетка Milwaukee Autolock 4932464663, 5м/25мм
      Рулетка Milwaukee Autolock 4932464663, 5м/25мм
      Рулетка Milwaukee Autolock 4932464663, 5м/25мм
      Рулетка Milwaukee Autolock 4932464663, 5м/25мм
      Рулетка Milwaukee Autolock 4932464663, 5м/25мм

      Рулетка Milwaukee Autolock 4932464663, 5м/25мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000032797
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Milwaukee
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Длина, м
      		5
      Ширина ленты, мм
      		25
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Рулетка Milwaukee Autolock 5м 25мм 4932464663 удобна для проведения измерений различной сложности. Для удобства ношения есть металлическая клипса. Благодаря простому механизму фиксации можно быстро застопорить ленту. Корпус позволяет вести измерения из угла.

        Преимущества

        • Усовершенствованный подпальцевый упор для удобного удержания при работе в одиночку
        • Более компактный крюк позволяет легче читать метки на шкале 
        • Более удобный зажим для крепления к поясному ремню
        • Матовое нейлоновое покрытие ленты обеспечивает до 10 раз большую стойкость к повреждениям на стройплощадке
        • Более компактная и эргономичная конструкция