Рулетка Milwaukee Autolock 4932464663, 5м/25мм

Преимущества

Усовершенствованный подпальцевый упор для удобного удержания при работе в одиночку

Более компактный крюк позволяет легче читать метки на шкале

Более удобный зажим для крепления к поясному ремню

Матовое нейлоновое покрытие ленты обеспечивает до 10 раз большую стойкость к повреждениям на стройплощадке

Более компактная и эргономичная конструкция

Рулетка Milwaukee Autolock 5м 25мм 4932464663 удобна для проведения измерений различной сложности. Для удобства ношения есть металлическая клипса. Благодаря простому механизму фиксации можно быстро застопорить ленту. Корпус позволяет вести измерения из угла.