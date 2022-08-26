Рулетка Gross Magnetisch 32572, 5м х 25мм

Преимущества

Изделие отличается износоустойчивостью и прочностью

Корпус обрезинен для предотвращения повреждения при случайных падениях

Стальная измерительная лента имеет нейлоновое покрытие, обеспечивающее продолжительный срок службы

Для удобства использования у рулетки имеется магнитный зацеп и автоматическая фиксация измерительного полотна

Рулетка Magnetisch, 5 м х 25 мм обрезиненный корпус,автоматическая фиксация GROSS 32572 используется в ходе строительных и ремонтных работ для измерения объектов и расстояний.