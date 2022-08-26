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Рулетка Gross Magnetisch 32572, 5м х 25мм
5.0
1
950 ₽
960 ₽
Рулетки
    Рулетка Gross Magnetisch 32572, 5м х 25мм
    Арт. О00000028703
    5.0
    1
    Рулетка Gross Magnetisch 32572, 5м х 25мм
    Рулетка Gross Magnetisch 32572, 5м х 25мм
    Рулетка Gross Magnetisch 32572, 5м х 25мм
    Рулетка Gross Magnetisch 32572, 5м х 25мм
    Рулетка Gross Magnetisch 32572, 5м х 25мм
    Рулетка Gross Magnetisch 32572, 5м х 25мм
    Рулетка Gross Magnetisch 32572, 5м х 25мм
      Рулетка Gross Magnetisch 32572, 5м х 25мм
      Рулетка Gross Magnetisch 32572, 5м х 25мм
      Рулетка Gross Magnetisch 32572, 5м х 25мм
      Рулетка Gross Magnetisch 32572, 5м х 25мм
      Рулетка Gross Magnetisch 32572, 5м х 25мм
      Рулетка Gross Magnetisch 32572, 5м х 25мм
      Рулетка Gross Magnetisch 32572, 5м х 25мм

      Рулетка Gross Magnetisch 32572, 5м х 25мм

      • -10 ₽
      950 ₽
      960 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 961 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, бесплатно
      Арт. О00000028703
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Gross
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Длина, м
      		5
      Ширина ленты, мм
      		25
      Все характеристики
      • -10 ₽
      950 ₽
      960 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 961 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, бесплатно

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Рулетка Magnetisch, 5 м х 25 мм обрезиненный корпус,автоматическая фиксация GROSS 32572 используется в ходе строительных и ремонтных работ для измерения объектов и расстояний.

        Преимущества

        • Изделие отличается износоустойчивостью и прочностью
        • Корпус обрезинен для предотвращения повреждения при случайных падениях
        • Стальная измерительная лента имеет нейлоновое покрытие, обеспечивающее продолжительный срок службы
        • Для удобства использования у рулетки имеется магнитный зацеп и автоматическая фиксация измерительного полотна