Рулетка Gross Magnetisch 32572, 5м х 25мм
Арт. О00000028703
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Длина, м
|5
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Ширина ленты, мм
|25
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- Рулетка Magnetisch, 5 м х 25 мм обрезиненный корпус,автоматическая фиксация GROSS 32572 используется в ходе строительных и ремонтных работ для измерения объектов и расстояний.
Преимущества
- Изделие отличается износоустойчивостью и прочностью
- Корпус обрезинен для предотвращения повреждения при случайных падениях
- Стальная измерительная лента имеет нейлоновое покрытие, обеспечивающее продолжительный срок службы
- Для удобства использования у рулетки имеется магнитный зацеп и автоматическая фиксация измерительного полотна