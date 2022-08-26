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Рулетка Gross "Ergonomisch" 31102, 5м x 19мм
5.0
1
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Рулетки
    Рулетка Gross "Ergonomisch" 31102, 5м x 19мм
    Арт. Х131038
    5.0
    1
    Рулетка Gross "Ergonomisch" 31102, 5м x 19мм
    Рулетка Gross "Ergonomisch" 31102, 5м x 19мм
    Рулетка Gross "Ergonomisch" 31102, 5м x 19мм
    Рулетка Gross "Ergonomisch" 31102, 5м x 19мм
    Рулетка Gross "Ergonomisch" 31102, 5м x 19мм
      Рулетка Gross "Ergonomisch" 31102, 5м x 19мм
      Рулетка Gross "Ergonomisch" 31102, 5м x 19мм
      Рулетка Gross "Ergonomisch" 31102, 5м x 19мм
      Рулетка Gross "Ergonomisch" 31102, 5м x 19мм
      Рулетка Gross "Ergonomisch" 31102, 5м x 19мм

      Рулетка Gross "Ergonomisch" 31102, 5м x 19мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 месяца гарантии
      Арт. Х131038
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Gross
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Длина, м
      		5
      Ширина ленты, мм
      		19
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Рулетка Ergonomisch торговой марки GROSS с длиной ленты 5 м. Эргономичный корпус рулетки выполнен из ABS пластика (используется сырье BASF), который сохраняет работоспособность механизма при падении с высоты до 1,5 м. Измерительное полотно рулетки шириной 19 мм обладает высокими упругими свойствами, что позволяет производить измерения в труднодоступных местах. Основание измерительного полотна оснащено обрезиненным магнитным зацепом True Zero (истинный ноль), который обеспечивает фиксацию не только на ровных, но и на округлых поверхностях (например, на трубах). Зацеп True Zero позволяет более точно производить замеры от нуля при внешних/внутренних замерах.