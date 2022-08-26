Рулетка Gross "Ergonomisch" 31102, 5м x 19мм

Рулетка Ergonomisch торговой марки GROSS с длиной ленты 5 м. Эргономичный корпус рулетки выполнен из ABS пластика (используется сырье BASF), который сохраняет работоспособность механизма при падении с высоты до 1,5 м. Измерительное полотно рулетки шириной 19 мм обладает высокими упругими свойствами, что позволяет производить измерения в труднодоступных местах. Основание измерительного полотна оснащено обрезиненным магнитным зацепом True Zero (истинный ноль), который обеспечивает фиксацию не только на ровных, но и на округлых поверхностях (например, на трубах). Зацеп True Zero позволяет более точно производить замеры от нуля при внешних/внутренних замерах.