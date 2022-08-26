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Рулетка Berger BG1353, ударопрочная, 7,5м*25 мм, магнит, нейлон, шкала двусторонняя
5.0
1
956 ₽
Рулетки
    Рулетка Berger BG1353, ударопрочная, 7,5м*25 мм, магнит, нейлон, шкала двусторонняя
    Арт. О00000034652
    5.0
    1
    Рулетка Berger BG1353, ударопрочная, 7,5м*25 мм, магнит, нейлон, шкала двусторонняя
    Рулетка Berger BG1353, ударопрочная, 7,5м*25 мм, магнит, нейлон, шкала двусторонняя
    Рулетка Berger BG1353, ударопрочная, 7,5м*25 мм, магнит, нейлон, шкала двусторонняя
    Рулетка Berger BG1353, ударопрочная, 7,5м*25 мм, магнит, нейлон, шкала двусторонняя
    Рулетка Berger BG1353, ударопрочная, 7,5м*25 мм, магнит, нейлон, шкала двусторонняя
    Рулетка Berger BG1353, ударопрочная, 7,5м*25 мм, магнит, нейлон, шкала двусторонняя
    Рулетка Berger BG1353, ударопрочная, 7,5м*25 мм, магнит, нейлон, шкала двусторонняя
    Рулетка Berger BG1353, ударопрочная, 7,5м*25 мм, магнит, нейлон, шкала двусторонняя
    Рулетка Berger BG1353, ударопрочная, 7,5м*25 мм, магнит, нейлон, шкала двусторонняя
      Рулетка Berger BG1353, ударопрочная, 7,5м*25 мм, магнит, нейлон, шкала двусторонняя
      Рулетка Berger BG1353, ударопрочная, 7,5м*25 мм, магнит, нейлон, шкала двусторонняя
      Рулетка Berger BG1353, ударопрочная, 7,5м*25 мм, магнит, нейлон, шкала двусторонняя
      Рулетка Berger BG1353, ударопрочная, 7,5м*25 мм, магнит, нейлон, шкала двусторонняя
      Рулетка Berger BG1353, ударопрочная, 7,5м*25 мм, магнит, нейлон, шкала двусторонняя
      Рулетка Berger BG1353, ударопрочная, 7,5м*25 мм, магнит, нейлон, шкала двусторонняя
      Рулетка Berger BG1353, ударопрочная, 7,5м*25 мм, магнит, нейлон, шкала двусторонняя
      Рулетка Berger BG1353, ударопрочная, 7,5м*25 мм, магнит, нейлон, шкала двусторонняя
      Рулетка Berger BG1353, ударопрочная, 7,5м*25 мм, магнит, нейлон, шкала двусторонняя

      Рулетка Berger BG1353, ударопрочная, 7,5м*25 мм, магнит, нейлон, шкала двусторонняя

      956 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000034652
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Berger BG
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Длина, м
      		7.5
      Ширина ленты, мм
      		25
      Все характеристики
      956 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Ударопрочная рулетка Berger 7,5мх25мм, магнит, сталь с нейлоном, шкала двусторонняя, BG1353 предназначена для измерительных работ. Выполнена в ударопрочном корпусе из ABS пластика с термопластичной резиной, который способен выдержать падение с высоты 5 метров.Рулетка оснащена усиленной клипсой без острых кромок для ношения на ремне. Полотно устойчиво к заломам, выполнено из стали двухсторонним нейлоновым покрытием. Лента также имеет двухстороннее нанесение разметки с большими цифрами и оборудована подвижным магнитным зацепом.Класс точности 2