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Рулетка Gross "Ergonomisch" 31104, 8м x 25мм
5.0
1
707 ₽
800 ₽
Рулетки
    Рулетка Gross "Ergonomisch" 31104, 8м x 25мм
    Арт. Х1310636
    5.0
    1
    Рулетка Gross "Ergonomisch" 31104, 8м x 25мм
    Рулетка Gross "Ergonomisch" 31104, 8м x 25мм
    Рулетка Gross "Ergonomisch" 31104, 8м x 25мм
      Рулетка Gross "Ergonomisch" 31104, 8м x 25мм
      Рулетка Gross "Ergonomisch" 31104, 8м x 25мм
      Рулетка Gross "Ergonomisch" 31104, 8м x 25мм

      Рулетка Gross "Ergonomisch" 31104, 8м x 25мм

      • -93 ₽
      707 ₽
      800 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х1310636
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Gross
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Длина, м
      		8
      Ширина ленты, мм
      		25
      Все характеристики
      • -93 ₽
      707 ₽
      800 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Рулетка Ergonomisch торговой марки GROSS с длиной ленты 8 м. Эргономичный корпус рулетки выполнен из ABS-пластика (используется сырье BASF), который сохраняет работоспособность механизма при падении с высоты до 1,5 м. Измерительное полотно рулетки шириной 25 мм обладает высокими упругими свойствами, что позволяет производить измерения в труднодоступных местах. Основание измерительного полотна оснащено обрезиненным магнитным зацепом True Zero (истинный ноль), который обеспечивает фиксацию не только на ровных, но и на округлых поверхностях (например, на трубах). Зацеп True Zero позволяет более точно производить замеры от нуля при внешних/внутренних замерах.