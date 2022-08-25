Рулетка Gross Magnetisch 32571, 5м х 19мм

Преимущества

Прочный обрезиненный корпус надежно защищает рулетку от повреждений при случайных падениях

Нейлоновое покрытие измерительного полотна обеспечивает его устойчивость к износу

Для фиксации на стальных поверхностях имеется магнитный зацеп

Механизм автоматической фиксации измерительного полотна делает работу более комфортной

Рулетка Magnetisch, 5 м х 19 мм обрезиненный корпус GROSS 32571 — простой инструмент для измерения расстояний и объектов в ходе строительных и ремонтных работ.