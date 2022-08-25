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Рулетка Gross Magnetisch 32571, 5м х 19мм
5.0
1
920 ₽
Рулетки
    Рулетка Gross Magnetisch 32571, 5м х 19мм
    Арт. О00000037643
    5.0
    1
    Рулетка Gross Magnetisch 32571, 5м х 19мм
    Рулетка Gross Magnetisch 32571, 5м х 19мм
    Рулетка Gross Magnetisch 32571, 5м х 19мм
    Рулетка Gross Magnetisch 32571, 5м х 19мм
      Рулетка Gross Magnetisch 32571, 5м х 19мм
      Рулетка Gross Magnetisch 32571, 5м х 19мм
      Рулетка Gross Magnetisch 32571, 5м х 19мм
      Рулетка Gross Magnetisch 32571, 5м х 19мм

      Рулетка Gross Magnetisch 32571, 5м х 19мм

      920 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000037643
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Gross
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Длина, м
      		5
      Ширина ленты, мм
      		19
      Все характеристики
      920 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Рулетка Magnetisch, 5 м х 19 мм обрезиненный корпус GROSS 32571 — простой инструмент для измерения расстояний и объектов в ходе строительных и ремонтных работ.

        Преимущества

        • Прочный обрезиненный корпус надежно защищает рулетку от повреждений при случайных падениях
        • Нейлоновое покрытие измерительного полотна обеспечивает его устойчивость к износу
        • Для фиксации на стальных поверхностях имеется магнитный зацеп
        • Механизм автоматической фиксации измерительного полотна делает работу более комфортной