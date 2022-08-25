Рулетка Gross Magnetisch 32571, 5м х 19мм
Арт. О00000037643
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Длина, м
|5
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Ширина ленты, мм
|19
- Рулетка Magnetisch, 5 м х 19 мм обрезиненный корпус GROSS 32571 — простой инструмент для измерения расстояний и объектов в ходе строительных и ремонтных работ.
Преимущества
- Прочный обрезиненный корпус надежно защищает рулетку от повреждений при случайных падениях
- Нейлоновое покрытие измерительного полотна обеспечивает его устойчивость к износу
- Для фиксации на стальных поверхностях имеется магнитный зацеп
- Механизм автоматической фиксации измерительного полотна делает работу более комфортной