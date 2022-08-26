Рулетка Gross Magnetisch 32570, 3мх16мм
Арт. О00000017062
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Длина, м
|3
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Ширина ленты, мм
|16
- Рулетка Magnetisch, 3м х 16мм обрезиненный корпус GROSS 32570 — надежный инструмент для проведения измерений расстояний и объектов в ходе строительных и ремонтных работ.
Преимущества
- Рулетка отличается износоустойчивостью
- На измерительное полотно нанесено защитное нейлоновой покрытие, продлевающее срок службы
- Обрезиненный корпус защищает изделий от повреждений при случайном падении
- Магнитный зацеп позволяет фиксировать инструмент на стальных поверхностях
- Дополнительное удобство в работе обеспечивается наличием механизма автоматической фиксации полотна