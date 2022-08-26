Рулетка Gross Magnetisch 32570, 3мх16мм

Преимущества

Рулетка отличается износоустойчивостью

На измерительное полотно нанесено защитное нейлоновой покрытие, продлевающее срок службы

Обрезиненный корпус защищает изделий от повреждений при случайном падении

Магнитный зацеп позволяет фиксировать инструмент на стальных поверхностях

Дополнительное удобство в работе обеспечивается наличием механизма автоматической фиксации полотна

Рулетка Magnetisch, 3м х 16мм обрезиненный корпус GROSS 32570 — надежный инструмент для проведения измерений расстояний и объектов в ходе строительных и ремонтных работ.