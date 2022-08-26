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Рулетка Gross Magnetisch 32570, 3мх16мм
5.0
1
700 ₽
Рулетки
    Рулетка Gross Magnetisch 32570, 3мх16мм
    Арт. О00000017062
    5.0
    1
    Рулетка Gross Magnetisch 32570, 3мх16мм
    Рулетка Gross Magnetisch 32570, 3мх16мм
    Рулетка Gross Magnetisch 32570, 3мх16мм
    Рулетка Gross Magnetisch 32570, 3мх16мм
      Рулетка Gross Magnetisch 32570, 3мх16мм
      Рулетка Gross Magnetisch 32570, 3мх16мм
      Рулетка Gross Magnetisch 32570, 3мх16мм
      Рулетка Gross Magnetisch 32570, 3мх16мм

      Рулетка Gross Magnetisch 32570, 3мх16мм

      700 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000017062
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Gross
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Длина, м
      		3
      Ширина ленты, мм
      		16
      Все характеристики
      700 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Рулетка Magnetisch, 3м х 16мм обрезиненный корпус GROSS 32570 — надежный инструмент для проведения измерений расстояний и объектов в ходе строительных и ремонтных работ.

        Преимущества

        • Рулетка отличается износоустойчивостью
        • На измерительное полотно нанесено защитное нейлоновой покрытие, продлевающее срок службы
        • Обрезиненный корпус защищает изделий от повреждений при случайном падении
        • Магнитный зацеп позволяет фиксировать инструмент на стальных поверхностях
        • Дополнительное удобство в работе обеспечивается наличием механизма автоматической фиксации полотна