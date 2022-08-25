Рулетка Gross Schlagfest 31115, 10 м х 25 мм
Арт. Ю00000021939
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Длина, м
|10
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Ширина ленты, мм
|25
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- Рулетка Gross Schlagfest 31115 - относится к карманным рулеткам с автоматической фиксацией измерительного полотна.
Преимущества
- Используется для измерений расстояний до 10 м
- Эргономичный двухкомпонентный корпус рулетки выполнен из ABS пластика (используется сырье BASF)
- Удобна в работе и не скользит в руке
- Двухстороннее измерительное полотно рулетки шириной 25 мм имеет нейлоновое защитное покрытие
- Основание измерительного полотна оснащено обрезиненным магнитным зацепом True Zero (истинный ноль), который позволяет производить фиксацию не только на ровных поверхностях, но и на трубах диаметром до 35 мм
- Подвижный зацеп True Zero позволяет точно производить измерения от нуля при внешних и внутренних замерах