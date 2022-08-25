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Рулетка Gross Schlagfest 31115, 10 м х 25 мм
5.0
1
1 400 ₽
Рулетки
    Рулетка Gross Schlagfest 31115, 10 м х 25 мм
    Арт. Ю00000021939
    5.0
    1
    Рулетка Gross Schlagfest 31115, 10 м х 25 мм
    Рулетка Gross Schlagfest 31115, 10 м х 25 мм
    Рулетка Gross Schlagfest 31115, 10 м х 25 мм
    Рулетка Gross Schlagfest 31115, 10 м х 25 мм
      Рулетка Gross Schlagfest 31115, 10 м х 25 мм
      Рулетка Gross Schlagfest 31115, 10 м х 25 мм
      Рулетка Gross Schlagfest 31115, 10 м х 25 мм
      Рулетка Gross Schlagfest 31115, 10 м х 25 мм

      Рулетка Gross Schlagfest 31115, 10 м х 25 мм

      1 400 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Ю00000021939
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Gross
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Длина, м
      		10
      Ширина ленты, мм
      		25
      Все характеристики
      1 400 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Рулетка Gross Schlagfest 31115 - относится к карманным рулеткам с автоматической фиксацией измерительного полотна. 

        Преимущества

        • Используется для измерений расстояний до 10 м
        • Эргономичный двухкомпонентный корпус рулетки выполнен из ABS пластика (используется сырье BASF) 
        • Удобна в работе и не скользит в руке 
        • Двухстороннее измерительное полотно рулетки шириной 25 мм имеет нейлоновое защитное покрытие
        • Основание измерительного полотна оснащено обрезиненным магнитным зацепом True Zero (истинный ноль), который позволяет производить фиксацию не только на ровных поверхностях, но и на трубах диаметром до 35 мм
        • Подвижный зацеп True Zero позволяет точно производить измерения от нуля при внешних и внутренних замерах