Рулетка Gross Schlagfest 31113, 5 м x 25 мм

Преимущества

Магнитный зацеп

Обрезиненный корпус

Нейлоновое покрытие ленты

Рулетка Gross Schlagfest 31113 относится к карманным рулеткам с автоматической фиксацией измерительного полотна. Используется для измерений расстояний до 5 м. Эргономичный двухкомпонентный корпус рулетки выполнен из ABS пластика (используется сырье BASF). Удобна в работе и не скользит в руке. Двухстороннее измерительное полотно рулетки шириной 25 мм имеет нейлоновое защитное покрытие. Основание измерительного полотна оснащено обрезиненным магнитным зацепом True Zero (истинный ноль), который позволяет производить фиксацию не только на ровных поверхностях, но и на трубах диаметром до 35 мм. Подвижный зацеп True Zero позволяет точно производить измерения от нуля при внешних и внутренних замерах.