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Рулетка Gross Schlagfest 31113, 5 м x 25 мм
5.0
1
1 090 ₽
Рулетки
    Рулетка Gross Schlagfest 31113, 5 м x 25 мм
    Арт. Ю00000021938
    5.0
    1
    Рулетка Gross Schlagfest 31113, 5 м x 25 мм
    Рулетка Gross Schlagfest 31113, 5 м x 25 мм
    Рулетка Gross Schlagfest 31113, 5 м x 25 мм
      Рулетка Gross Schlagfest 31113, 5 м x 25 мм
      Рулетка Gross Schlagfest 31113, 5 м x 25 мм
      Рулетка Gross Schlagfest 31113, 5 м x 25 мм

      Рулетка Gross Schlagfest 31113, 5 м x 25 мм

      1 090 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Ю00000021938
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Gross
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Длина, м
      		5
      Ширина ленты, мм
      		25
      Все характеристики
      1 090 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Рулетка Gross Schlagfest 31113 относится к карманным рулеткам с автоматической фиксацией измерительного полотна. Используется для измерений расстояний до 5 м. Эргономичный двухкомпонентный корпус рулетки выполнен из ABS пластика (используется сырье BASF). Удобна в работе и не скользит в руке. Двухстороннее измерительное полотно рулетки шириной 25 мм имеет нейлоновое защитное покрытие. Основание измерительного полотна оснащено обрезиненным магнитным зацепом True Zero (истинный ноль), который позволяет производить фиксацию не только на ровных поверхностях, но и на трубах диаметром до 35 мм. Подвижный зацеп True Zero позволяет точно производить измерения от нуля при внешних и внутренних замерах.

        Преимущества

        • Магнитный зацеп
        • Обрезиненный корпус
        • Нейлоновое покрытие ленты