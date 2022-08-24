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Рулетка лесная 15 м Stihl 00008810800
5.0
1
4 490 ₽
Рулетки
    Рулетка лесная 15 м Stihl 00008810800
    Арт. X186125388
    5.0
    1
    Рулетка лесная 15 м Stihl 00008810800

      Рулетка лесная 15 м Stihl 00008810800

      4 490 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. X186125388
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Длина, м
      		15
      Автоматическое возвращение ленты
      		Нет
      Все характеристики
      4 490 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Рулетка в металлическом корпусе представляет собой профессиональный ручной измерительный инструмент. Рулетка имеет большую длину мерного полотна и подходит для измерения значительных расстояний, к примеру, на строительных площадках. Рулетка в ярком оранжевом корпусе заметна издалека, поэтому не теряется во время работы на открытом воздухе. Длина полотна 15 метров позволяет проводить замеры на больших расстояниях. Защитный кожух рулетки выполнен из ударопрочного полимера, который не деформируется и не разбивается при случайном падении на землю.

        Преимущества

        • Металлический корпус
        • Замеры на больших расстояниях
        • Яркий цвет