Рулетка лесная Stihl 00008810801 (25 м, металлический корпус)

Рулетка в металлическом корпусе представляет собой профессиональный ручной измерительный инструмент. Рулетка имеет большую длину мерного полотна и подходит для измерения значительных расстояний, к примеру, на строительных площадках. Рулетка в ярком оранжевом корпусе заметна издалека, поэтому не теряется во время работы на открытом воздухе. Длина полотна 25 метров позволяет проводить замеры на больших расстояниях. Защитный кожух рулетки выполнен из ударопрочного полимера, который не деформируется и не разбивается при случайном падении на землю.

Преимущества