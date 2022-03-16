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Рулетка лесная Stihl 00008810801 (25 м, металлический корпус)
5.0
2
Найти аналог
Рулетки
    Рулетка лесная Stihl 00008810801 (25 м, металлический корпус)
    Арт. X188243
    5.0
    2
    Рулетка лесная Stihl 00008810801 (25 м, металлический корпус)
    Рулетка лесная Stihl 00008810801 (25 м, металлический корпус)
      Рулетка лесная Stihl 00008810801 (25 м, металлический корпус)
      Рулетка лесная Stihl 00008810801 (25 м, металлический корпус)

      Рулетка лесная Stihl 00008810801 (25 м, металлический корпус)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X188243
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Родина бренда
      		Германия
      Длина, м
      		25
      Автоматическое возвращение ленты
      		Нет
      Магнитный зацеп
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Рулетка в металлическом корпусе представляет собой профессиональный ручной измерительный инструмент. Рулетка имеет большую длину мерного полотна и подходит для измерения значительных расстояний, к примеру, на строительных площадках. Рулетка в ярком оранжевом корпусе заметна издалека, поэтому не теряется во время работы на открытом воздухе. Длина полотна 25 метров позволяет проводить замеры на больших расстояниях. Защитный кожух рулетки выполнен из ударопрочного полимера, который не деформируется и не разбивается при случайном падении на землю.

        Преимущества

        • Металлический корпус
        • Замеры на больших расстояниях
        • Яркий цвет