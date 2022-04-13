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Металлическая линейка 30563 (1000 мм)
4.5
2
Найти аналог
Линейки
    Металлическая линейка 30563 (1000 мм)
    Арт. Х131502
    4.5
    2
    Металлическая линейка 30563 (1000 мм)
    Металлическая линейка 30563 (1000 мм)
      Металлическая линейка 30563 (1000 мм)
      Металлическая линейка 30563 (1000 мм)

      Металлическая линейка 30563 (1000 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х131502
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Россия
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Материал
      		металл
      Дюймовая шкала
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Линейка 1000 мм Россия 30563 служит для выполнения измерений различных поверхностей. Линейка изготовлена из легированной инструментальной стали, что придает ей прочность и долговечность в использовании. Для комфортной работы на полотно нанесена четкая и точная разметка, с ценой деления - 1 мм.

        Преимущества

        • Метрическая шкала выполнена методом травления
        • Цена деления – 1 мм
        • Удобна и проста в обращении при измерительных работах