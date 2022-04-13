Металлическая линейка 30563 (1000 мм)

Преимущества

Метрическая шкала выполнена методом травления

Цена деления – 1 мм

Удобна и проста в обращении при измерительных работах

Линейка 1000 мм Россия 30563 служит для выполнения измерений различных поверхностей. Линейка изготовлена из легированной инструментальной стали, что придает ей прочность и долговечность в использовании. Для комфортной работы на полотно нанесена четкая и точная разметка, с ценой деления - 1 мм.