Металлическая линейка 30563 (1000 мм)
Арт. Х131502
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Россия
|
Материал
|металл
|
Дюймовая шкала
|Нет
- Линейка 1000 мм Россия 30563 служит для выполнения измерений различных поверхностей. Линейка изготовлена из легированной инструментальной стали, что придает ей прочность и долговечность в использовании. Для комфортной работы на полотно нанесена четкая и точная разметка, с ценой деления - 1 мм.
Преимущества
- Метрическая шкала выполнена методом травления
- Цена деления – 1 мм
- Удобна и проста в обращении при измерительных работах