Металлическая линейка 30560 (150 мм)
Арт. Х131503
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Материал
|металл
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Дюймовая шкала
|Нет
- Линейка 150 мм Россия 30560 - это простой измерительный инструмент, для вычисления размеров различных изделий. На рабочее полотно линейки нанесена специальная двусторонняя четкая шкала, которая обеспечивает наиболее точное и удобное проведение замеров. Стальная конструкция обеспечивает длительную эксплуатацию линейки.
Преимущества
- Метрическая шкала выполнена методом травления
- Цена деления – 1 мм
- Удобна и проста в обращении при измерительных работах