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Металлическая линейка 30560 (150 мм)
5.0
2
60 ₽
Линейки
    Металлическая линейка 30560 (150 мм)
    Арт. Х131503
    5.0
    2
    Металлическая линейка 30560 (150 мм)
    Металлическая линейка 30560 (150 мм)
      Металлическая линейка 30560 (150 мм)
      Металлическая линейка 30560 (150 мм)

      Металлическая линейка 30560 (150 мм)

      60 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х131503
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Россия
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Материал
      		металл
      Дюймовая шкала
      		Нет
      Все характеристики
      60 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Линейка 150 мм Россия 30560 - это простой измерительный инструмент, для вычисления размеров различных изделий. На рабочее полотно линейки нанесена специальная двусторонняя четкая шкала, которая обеспечивает наиболее точное и удобное проведение замеров. Стальная конструкция обеспечивает длительную эксплуатацию линейки.

        Преимущества

        • Метрическая шкала выполнена методом травления
        • Цена деления – 1 мм
        • Удобна и проста в обращении при измерительных работах