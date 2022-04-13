Металлическая линейка 30560 (150 мм)

Преимущества

Метрическая шкала выполнена методом травления

Цена деления – 1 мм

Удобна и проста в обращении при измерительных работах

Линейка 150 мм Россия 30560 - это простой измерительный инструмент, для вычисления размеров различных изделий. На рабочее полотно линейки нанесена специальная двусторонняя четкая шкала, которая обеспечивает наиболее точное и удобное проведение замеров. Стальная конструкция обеспечивает длительную эксплуатацию линейки.