Металлическая линейка 30562 (500 мм)

Преимущества

Метрическая шкала выполнена методом травления

Цена деления – 1 мм

Удобна и проста в обращении при измерительных работах

Линейка 500 мм Россия 30562 применяется для измерений различных поверхностей. Данный инструмент выполнен из легированной инструментальной стали, что определяет долгий срок службы. На инструменте нанесено 2 шкалы для более удобного и точного измерения.