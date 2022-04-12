Металлическая линейка 30562 (500 мм)
Арт. Х131505
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Материал
|металл
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Дюймовая шкала
|Нет
- Линейка 500 мм Россия 30562 применяется для измерений различных поверхностей. Данный инструмент выполнен из легированной инструментальной стали, что определяет долгий срок службы. На инструменте нанесено 2 шкалы для более удобного и точного измерения.
Преимущества
- Метрическая шкала выполнена методом травления
- Цена деления – 1 мм
- Удобна и проста в обращении при измерительных работах