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Металлическая линейка 30562 (500 мм)
5.0
1
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Линейки
    Металлическая линейка 30562 (500 мм)
    Арт. Х131505
    5.0
    1
    Металлическая линейка 30562 (500 мм)
    Металлическая линейка 30562 (500 мм)
      Металлическая линейка 30562 (500 мм)
      Металлическая линейка 30562 (500 мм)

      Металлическая линейка 30562 (500 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х131505
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Россия
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Материал
      		металл
      Дюймовая шкала
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Линейка 500 мм Россия 30562 применяется для измерений различных поверхностей. Данный инструмент выполнен из легированной инструментальной стали, что определяет долгий срок службы. На инструменте нанесено 2 шкалы для более удобного и точного измерения.

        Преимущества

        • Метрическая шкала выполнена методом травления
        • Цена деления – 1 мм
        • Удобна и проста в обращении при измерительных работах