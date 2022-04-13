Металлическая линейка Энкор 10850 (150 мм)
Арт. Х131620215
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Материал
|металл
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Дюймовая шкала
|Нет
- Металлическая линейка Энкор, 150мм 10850 - мерительный инструмент, применяющийся для линейных расстояний длиной до 15 см. Прочный и долговечный металлический инструмент. Имеется чехол и отверстие на конце полотна для подвесного хранения линейки.
Преимущества
- Изготовлена из металла.
- Длина полотна 15 см.
- Блестящая.
- В чехле.
- На конце линейки имеется отверстие для подвесного хранения.