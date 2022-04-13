Металлическая линейка Энкор 10850 (150 мм)

Преимущества

Изготовлена из металла.

Длина полотна 15 см.

Блестящая.

В чехле.

На конце линейки имеется отверстие для подвесного хранения.

Металлическая линейка Энкор, 150мм 10850 - мерительный инструмент, применяющийся для линейных расстояний длиной до 15 см. Прочный и долговечный металлический инструмент. Имеется чехол и отверстие на конце полотна для подвесного хранения линейки.