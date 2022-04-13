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Металлическая линейка Энкор 10850 (150 мм)
4.0
2
Найти аналог
Линейки
    Металлическая линейка Энкор 10850 (150 мм)
    Арт. Х131620215
    4.0
    2
    Металлическая линейка Энкор 10850 (150 мм)

      Металлическая линейка Энкор 10850 (150 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х131620215
      4.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Материал
      		металл
      Дюймовая шкала
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Металлическая линейка Энкор, 150мм 10850 - мерительный инструмент, применяющийся для линейных расстояний длиной до 15 см. Прочный и долговечный металлический инструмент. Имеется чехол и отверстие на конце полотна для подвесного хранения линейки.

        Преимущества

        • Изготовлена из металла.
        • Длина полотна 15 см.
        • Блестящая.
        • В чехле.
        • На конце линейки имеется отверстие для подвесного хранения.