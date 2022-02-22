Набор комбинированных ключей Jonnesway W26112S (8-22 мм, 12 предметов)

Преимущества

У рожкового профиля головка наклонена на 30° к оси инструмента. Это позволяет работать даже в труднодоступных местах;

Ключи изготовлены в соответствии со стандартом DIN 3110 из хромованадиевой стали, закалены, имеют хромоникелевое покрытие, полностью соответствуют ГОСТ 2838-80;

Накидной профиль отлично справляется с высоконагруженными резьбовыми соединениями;

Надёжность.



Набор комбинированных ключей 8-22мм Jonnesway W26112S представляет собой комплект из 12 ключей. Комбинированный ключ сочетает в себе 2 вида ключа - накидной и рожковый. Чаще всего их используют для работы с автомобилем.