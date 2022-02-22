Набор комбинированных ключей Jonnesway W26112S (8-22 мм, 12 предметов)
Арт. Х13025271
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Тайвань
|
Родина бренда
|Тайвань
|
Размер ключа, мм
|8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 22
|
Покрытие
|хромоникелевое
С этим товаром смотрят
- Набор комбинированных ключей 8-22мм Jonnesway W26112S представляет собой комплект из 12 ключей. Комбинированный ключ сочетает в себе 2 вида ключа - накидной и рожковый. Чаще всего их используют для работы с автомобилем.
Преимущества
- У рожкового профиля головка наклонена на 30° к оси инструмента. Это позволяет работать даже в труднодоступных местах;
- Ключи изготовлены в соответствии со стандартом DIN 3110 из хромованадиевой стали, закалены, имеют хромоникелевое покрытие, полностью соответствуют ГОСТ 2838-80;
- Накидной профиль отлично справляется с высоконагруженными резьбовыми соединениями;
- Надёжность.