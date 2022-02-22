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Набор комбинированных ключей Jonnesway W26112S (8-22 мм, 12 предметов)
5.0
2
5 860 ₽
Наборы комбинированных гаечных ключей
    Набор комбинированных ключей Jonnesway W26112S (8-22 мм, 12 предметов)
    Арт. Х13025271
    5.0
    2
    Набор комбинированных ключей Jonnesway W26112S (8-22 мм, 12 предметов)
    Набор комбинированных ключей Jonnesway W26112S (8-22 мм, 12 предметов)
    Набор комбинированных ключей Jonnesway W26112S (8-22 мм, 12 предметов)
    Набор комбинированных ключей Jonnesway W26112S (8-22 мм, 12 предметов)
    Набор комбинированных ключей Jonnesway W26112S (8-22 мм, 12 предметов)
      Набор комбинированных ключей Jonnesway W26112S (8-22 мм, 12 предметов)
      Набор комбинированных ключей Jonnesway W26112S (8-22 мм, 12 предметов)
      Набор комбинированных ключей Jonnesway W26112S (8-22 мм, 12 предметов)
      Набор комбинированных ключей Jonnesway W26112S (8-22 мм, 12 предметов)
      Набор комбинированных ключей Jonnesway W26112S (8-22 мм, 12 предметов)

      Набор комбинированных ключей Jonnesway W26112S (8-22 мм, 12 предметов)

      5 860 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х13025271
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Размер ключа, мм
      		8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 22
      Покрытие
      		хромоникелевое
      Все характеристики
      5 860 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Набор комбинированных ключей 8-22мм Jonnesway W26112S представляет собой комплект из 12 ключей. Комбинированный ключ сочетает в себе 2 вида ключа - накидной и рожковый. Чаще всего их используют для работы с автомобилем.

        Преимущества

        • У рожкового профиля головка наклонена на 30° к оси инструмента. Это позволяет работать даже в труднодоступных местах;
        • Ключи изготовлены в соответствии со стандартом DIN 3110 из хромованадиевой стали, закалены, имеют хромоникелевое покрытие, полностью соответствуют ГОСТ 2838-80;
        • Накидной профиль отлично справляется с высоконагруженными резьбовыми соединениями;
        • Надёжность.