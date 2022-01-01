Набор ключей комбинированных трещоточных Jonnesway 72 зуба W45117S, 17 предметов
Арт. jonnesway_5974
Набор ключей комбинированных трещоточных Jonnesway 72 зуба W45117S, 17 предметов
Арт. jonnesway_5974
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Тайвань
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Размер ключа, мм
|8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32
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Покрытие
|хромовое
- Набор комбинированных трещоточных ключей 72 зуба 17 предметов Jonnesway W45117S используется для крепежных работ. Ключи и адаптеры размещены в практичном кейсе. Глубокие отверстия под каждый предмет набора не позволяют инструментам выпадать из кейса.
Преимущества
- Мобильность. В кейс встроена рукоятка - для удобной переноски набора комбинированных трещоточных ключей 72 зуба 17 предметов Jonnesway W45117S
- Надежность. Ключи крепко зафиксированы в специальные отверстия. Прочные защелки надежно закрывают кейс
- Широкий выбор ключей для крепежных работ