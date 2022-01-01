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Набор ключей комбинированных трещоточных Jonnesway 72 зуба W45117S, 17 предметов
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Наборы комбинированных гаечных ключей
    Набор ключей комбинированных трещоточных Jonnesway 72 зуба W45117S, 17 предметов
    Арт. jonnesway_5974
    Набор ключей комбинированных трещоточных Jonnesway 72 зуба W45117S, 17 предметов
    Набор ключей комбинированных трещоточных Jonnesway 72 зуба W45117S, 17 предметов
      Набор ключей комбинированных трещоточных Jonnesway 72 зуба W45117S, 17 предметов
      Набор ключей комбинированных трещоточных Jonnesway 72 зуба W45117S, 17 предметов

      Набор ключей комбинированных трещоточных Jonnesway 72 зуба W45117S, 17 предметов

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_5974

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Размер ключа, мм
      		8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32
      Покрытие
      		хромовое
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор комбинированных трещоточных ключей 72 зуба 17 предметов Jonnesway W45117S используется для крепежных работ. Ключи и адаптеры размещены в практичном кейсе. Глубокие отверстия под каждый предмет набора не позволяют инструментам выпадать из кейса.

        Преимущества

        • Мобильность. В кейс встроена рукоятка - для удобной переноски набора комбинированных трещоточных ключей 72 зуба 17 предметов Jonnesway W45117S
        • Надежность. Ключи крепко зафиксированы в специальные отверстия. Прочные защелки надежно закрывают кейс
        • Широкий выбор ключей для крепежных работ