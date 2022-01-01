Набор ключей комбинированных трещоточных Jonnesway 72 зуба W45117S, 17 предметов

Преимущества

Мобильность. В кейс встроена рукоятка - для удобной переноски набора комбинированных трещоточных ключей 72 зуба 17 предметов Jonnesway W45117S

Надежность. Ключи крепко зафиксированы в специальные отверстия. Прочные защелки надежно закрывают кейс

Широкий выбор ключей для крепежных работ

Набор комбинированных трещоточных ключей 72 зуба 17 предметов Jonnesway W45117S используется для крепежных работ. Ключи и адаптеры размещены в практичном кейсе. Глубокие отверстия под каждый предмет набора не позволяют инструментам выпадать из кейса.