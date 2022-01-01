Набор комбинированных трещоточных ключей 8-19 мм и адаптеров Jonnesway W45110S, 10 предметов в пластиковом кейсе

Преимущества

Храповой механизм с колесом в 72 зуба обеспечивает высокий передаваемый крутящий момент благодаря применяемой хромованадиевой стали, закаленной особым способом

Малый, 5°, обратный ход делает ключ незаменимым в ограниченном рабочем пространстве

Ключ изготовлен по стандарту ANSI, имеет трехслойное хромоникелевое покрытие, зеркально отполирован

Применяется при обслуживании крепежа при свободном вращении

В сочетании с адаптерами используются в качестве трещоточных рукояток для различных насадок

Гаечный комбинированный ключ представляет собой конструкцию, объединяющую рожковый профиль и накидной профиль с рабочей частью со встроенным храповым механизмом. Сочетание двух одноразмерных профилей компенсируют недостатки каждого в отдельности.