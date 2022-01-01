Набор ключей комбинированных трещоточных Jonnesway 8-24 мм W45516S, 16 предметов
Арт. jonnesway_5994
Набор ключей комбинированных трещоточных Jonnesway 8-24 мм W45516S, 16 предметов
Арт. jonnesway_5994
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Тайвань
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Размер ключа, мм
|8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24
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Покрытие
|хромовое
- Набор комбинированных трещоточных ключей Jonnesway W45516S используется в мастерских по ремонту автомобилей. Ключи с трещоткой упрощают закручивание гаек. Набор имеет отверстие для удобной транспортировки и хранения на крючке.
Преимущества
- Гаечный комбинированный ключ представляет собой конструкцию, объединяющую рожковый профиль и накидной профиль с рабочей частью со встроенным храповым механизмом
- Сочетание двух одноразмерных профилей компенсируют недостатки каждого в отдельности
- Храповой механизм с колесом в 72 зуба обеспечивает высокий передаваемый крутящий момент благодаря применяемой хромованадиевой стали, закаленной особым способом
- Малый, 5°, обратный ход делает ключ незаменимым в ограниченном рабочем пространстве
- Ключ изготовлен по стандарту ANSI, имеет трехслойное хромоникелевое покрытие, зеркально отполирован
- Применяется при обслуживании крепежа при свободном вращении