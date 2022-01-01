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Набор ключей комбинированных трещоточных Jonnesway 8-24 мм W45516S, 16 предметов
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Наборы комбинированных гаечных ключей
    Набор ключей комбинированных трещоточных Jonnesway 8-24 мм W45516S, 16 предметов
    Арт. jonnesway_5994
    Набор ключей комбинированных трещоточных Jonnesway 8-24 мм W45516S, 16 предметов
    Набор ключей комбинированных трещоточных Jonnesway 8-24 мм W45516S, 16 предметов
    Набор ключей комбинированных трещоточных Jonnesway 8-24 мм W45516S, 16 предметов
    Набор ключей комбинированных трещоточных Jonnesway 8-24 мм W45516S, 16 предметов
      Набор ключей комбинированных трещоточных Jonnesway 8-24 мм W45516S, 16 предметов
      Набор ключей комбинированных трещоточных Jonnesway 8-24 мм W45516S, 16 предметов
      Набор ключей комбинированных трещоточных Jonnesway 8-24 мм W45516S, 16 предметов
      Набор ключей комбинированных трещоточных Jonnesway 8-24 мм W45516S, 16 предметов

      Набор ключей комбинированных трещоточных Jonnesway 8-24 мм W45516S, 16 предметов

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_5994

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Размер ключа, мм
      		8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24
      Покрытие
      		хромовое
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор комбинированных трещоточных ключей Jonnesway W45516S используется в мастерских по ремонту автомобилей. Ключи с трещоткой упрощают закручивание гаек. Набор имеет отверстие для удобной транспортировки и хранения на крючке.

        Преимущества

        • Гаечный комбинированный ключ представляет собой конструкцию, объединяющую рожковый профиль и накидной профиль с рабочей частью со встроенным храповым механизмом
        • Сочетание двух одноразмерных профилей компенсируют недостатки каждого в отдельности
        • Храповой механизм с колесом в 72 зуба обеспечивает высокий передаваемый крутящий момент благодаря применяемой хромованадиевой стали, закаленной особым способом
        • Малый, 5°, обратный ход делает ключ незаменимым в ограниченном рабочем пространстве
        • Ключ изготовлен по стандарту ANSI, имеет трехслойное хромоникелевое покрытие, зеркально отполирован
        • Применяется при обслуживании крепежа при свободном вращении