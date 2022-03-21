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Набор комбинированных ключей Jonnesway W26116S (6-24 мм, 16 предметов)
5.0
2
Найти аналог
Наборы комбинированных гаечных ключей
    Набор комбинированных ключей Jonnesway W26116S (6-24 мм, 16 предметов)
    Арт. Х130252134
    5.0
    2
    Набор комбинированных ключей Jonnesway W26116S (6-24 мм, 16 предметов)
    Набор комбинированных ключей Jonnesway W26116S (6-24 мм, 16 предметов)
    Набор комбинированных ключей Jonnesway W26116S (6-24 мм, 16 предметов)
    Набор комбинированных ключей Jonnesway W26116S (6-24 мм, 16 предметов)
    Набор комбинированных ключей Jonnesway W26116S (6-24 мм, 16 предметов)
    Набор комбинированных ключей Jonnesway W26116S (6-24 мм, 16 предметов)
      Набор комбинированных ключей Jonnesway W26116S (6-24 мм, 16 предметов)
      Набор комбинированных ключей Jonnesway W26116S (6-24 мм, 16 предметов)
      Набор комбинированных ключей Jonnesway W26116S (6-24 мм, 16 предметов)
      Набор комбинированных ключей Jonnesway W26116S (6-24 мм, 16 предметов)
      Набор комбинированных ключей Jonnesway W26116S (6-24 мм, 16 предметов)
      Набор комбинированных ключей Jonnesway W26116S (6-24 мм, 16 предметов)

      Набор комбинированных ключей Jonnesway W26116S (6-24 мм, 16 предметов)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х130252134
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Размер ключа, мм
      		6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24
      Покрытие
      		хромовое
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор комбинированных ключей Jonnesway 6-24 мм W26116S предназначен для различного вида ремонтных работ. В специальном чемодане 16 предметов. На одной стороне ключа - накидная головка, на другой - рожковый наконечник. Инструменты изготовлены из хромованадиевой стали высокого качества. Имеют хромовое покрытие. Соответствуют стандарту DIN 3113.

        Преимущества

        • Набор предназначен для ремонта автомобилей, мотоциклов и другого транспорта. Подойдет для профессионального использования на станциях техобслуживания.
        • В наборе 16 ключей размером от 6 до 24 мм.
        • На одной стороне ключа - накидная головка, на другой - рожковый наконечник. 
        • Инструменты изготовлены из хромованадиевой стали высокого качества.
        • Имеют хромовое покрытие. 
        • Соответствуют стандарту DIN 3113.
        • Все инструменты упакованы и уложены в специальный кейс, который закрывается на замок. 
        • Ручка на кейсе предназначена для переноса инструментов.