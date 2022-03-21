Набор комбинированных ключей Jonnesway W26116S (6-24 мм, 16 предметов)

Преимущества

Набор предназначен для ремонта автомобилей, мотоциклов и другого транспорта. Подойдет для профессионального использования на станциях техобслуживания.

В наборе 16 ключей размером от 6 до 24 мм.

На одной стороне ключа - накидная головка, на другой - рожковый наконечник.

Инструменты изготовлены из хромованадиевой стали высокого качества.

Имеют хромовое покрытие.

Соответствуют стандарту DIN 3113.

Все инструменты упакованы и уложены в специальный кейс, который закрывается на замок.

Ручка на кейсе предназначена для переноса инструментов.

Набор комбинированных ключей Jonnesway 6-24 мм W26116S предназначен для различного вида ремонтных работ. В специальном чемодане 16 предметов. На одной стороне ключа - накидная головка, на другой - рожковый наконечник. Инструменты изготовлены из хромованадиевой стали высокого качества. Имеют хромовое покрытие. Соответствуют стандарту DIN 3113.