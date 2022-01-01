Набор ключей гаечных комбинированных в сумке Jonnesway 10-32 мм W26114S, 14 предметов
Арт. jonnesway_5890
Набор ключей гаечных комбинированных в сумке Jonnesway 10-32 мм W26114S, 14 предметов
Арт. jonnesway_5890
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Тайвань
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Размер ключа, мм
|10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32
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Покрытие
|хромовое
- Набор комбинированных ключей Jonnesway 10-32мм W26114S предназначен для монтажа (демонтажа) резьбовых соединений. Состоит из 14-ти предметов. Инструменты изготовлены из высокопрочной хромованадиевой стали с хромовым покрытием.
Преимущества
- Удобное хранение. Все предметы компактно уложены в специальной упаковке с маркировкой размера ключей
- Высокое качество. Ключи изготовлены из хромованадиевой стали, обладают высокой прочностью и износостойкостью
- На одном конце - рожковый наконечник, на другом - накидная головка
- Хромовое покрытие предотвращает образование коррозии