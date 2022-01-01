Набор ключей гаечных комбинированных в сумке Jonnesway 10-32 мм W26114S, 14 предметов

Преимущества

Удобное хранение. Все предметы компактно уложены в специальной упаковке с маркировкой размера ключей

Высокое качество. Ключи изготовлены из хромованадиевой стали, обладают высокой прочностью и износостойкостью

На одном конце - рожковый наконечник, на другом - накидная головка

Хромовое покрытие предотвращает образование коррозии

Набор комбинированных ключей Jonnesway 10-32мм W26114S предназначен для монтажа (демонтажа) резьбовых соединений. Состоит из 14-ти предметов. Инструменты изготовлены из высокопрочной хромованадиевой стали с хромовым покрытием.