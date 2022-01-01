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Набор ключей гаечных комбинированных в сумке Jonnesway 10-32 мм W26114S, 14 предметов
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Наборы комбинированных гаечных ключей
    Набор ключей гаечных комбинированных в сумке Jonnesway 10-32 мм W26114S, 14 предметов
    Арт. jonnesway_5890
    Набор ключей гаечных комбинированных в сумке Jonnesway 10-32 мм W26114S, 14 предметов
    Набор ключей гаечных комбинированных в сумке Jonnesway 10-32 мм W26114S, 14 предметов
    Набор ключей гаечных комбинированных в сумке Jonnesway 10-32 мм W26114S, 14 предметов
    Набор ключей гаечных комбинированных в сумке Jonnesway 10-32 мм W26114S, 14 предметов
    Набор ключей гаечных комбинированных в сумке Jonnesway 10-32 мм W26114S, 14 предметов
      Набор ключей гаечных комбинированных в сумке Jonnesway 10-32 мм W26114S, 14 предметов
      Набор ключей гаечных комбинированных в сумке Jonnesway 10-32 мм W26114S, 14 предметов
      Набор ключей гаечных комбинированных в сумке Jonnesway 10-32 мм W26114S, 14 предметов
      Набор ключей гаечных комбинированных в сумке Jonnesway 10-32 мм W26114S, 14 предметов
      Набор ключей гаечных комбинированных в сумке Jonnesway 10-32 мм W26114S, 14 предметов

      Набор ключей гаечных комбинированных в сумке Jonnesway 10-32 мм W26114S, 14 предметов

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_5890

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Размер ключа, мм
      		10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32
      Покрытие
      		хромовое
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор комбинированных ключей Jonnesway 10-32мм W26114S предназначен для монтажа (демонтажа) резьбовых соединений. Состоит из 14-ти предметов. Инструменты изготовлены из высокопрочной хромованадиевой стали с хромовым покрытием.

        Преимущества

        • Удобное хранение. Все предметы компактно уложены в специальной упаковке с маркировкой размера ключей
        • Высокое качество. Ключи изготовлены из хромованадиевой стали, обладают высокой прочностью и износостойкостью
        • На одном конце - рожковый наконечник, на другом - накидная головка
        • Хромовое покрытие предотвращает образование коррозии