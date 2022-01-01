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Набор ключей гаечных комбинированных в сумке Jonnesway 10-32 мм W26112SA, 12 предметов
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Наборы комбинированных гаечных ключей
    Набор ключей гаечных комбинированных в сумке Jonnesway 10-32 мм W26112SA, 12 предметов
    Арт. jonnesway_5887
    Набор ключей гаечных комбинированных в сумке Jonnesway 10-32 мм W26112SA, 12 предметов

      Набор ключей гаечных комбинированных в сумке Jonnesway 10-32 мм W26112SA, 12 предметов

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_5887

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Размер ключа, мм
      		10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32
      Покрытие
      		хромоникелевое
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор комбинированных ключей 10-32мм, 12 предметов Jonnesway W26112SA предназначен для использования при проведении строительных, ремонтных работ. Представленный набор незаменим в автомастерских для ремонта частей автомобиля. Набор включает в себе 12 комбинированных ключей для работы с шестигранными крепежами.

        Преимущества

        • Все под рукой. Каждый инструмент из набора комбинированных ключей 10-32мм, 12 предметов Jonnesway W26112SA закреплен на своем индивидуальном месте. При необходимости Вы можете поменять используемый инструмент на другой
        • Надежность. Комбинированные ключи, входящие в данный набор выполнены из прочной стали для надежной и долговременной эксплуатации
        • Сочетание двух одноразмерных профилей в ключах, входящих в набор
        • Использование качественного материала
        • Создание мощной силы откручивания
        • Размер ключей от 10 до 32 мм
        • Компактность