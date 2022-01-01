Набор ключей гаечных комбинированных в сумке Jonnesway 10-32 мм W26112SA, 12 предметов
Арт. jonnesway_5887
Набор ключей гаечных комбинированных в сумке Jonnesway 10-32 мм W26112SA, 12 предметов
Арт. jonnesway_5887
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Тайвань
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Размер ключа, мм
|10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32
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Покрытие
|хромоникелевое
- Набор комбинированных ключей 10-32мм, 12 предметов Jonnesway W26112SA предназначен для использования при проведении строительных, ремонтных работ. Представленный набор незаменим в автомастерских для ремонта частей автомобиля. Набор включает в себе 12 комбинированных ключей для работы с шестигранными крепежами.
Преимущества
- Все под рукой. Каждый инструмент из набора комбинированных ключей 10-32мм, 12 предметов Jonnesway W26112SA закреплен на своем индивидуальном месте. При необходимости Вы можете поменять используемый инструмент на другой
- Надежность. Комбинированные ключи, входящие в данный набор выполнены из прочной стали для надежной и долговременной эксплуатации
- Сочетание двух одноразмерных профилей в ключах, входящих в набор
- Использование качественного материала
- Создание мощной силы откручивания
- Размер ключей от 10 до 32 мм
- Компактность