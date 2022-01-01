Набор ключей гаечных комбинированных в сумке Jonnesway 10-32 мм W26112SA, 12 предметов

Преимущества

Все под рукой. Каждый инструмент из набора комбинированных ключей 10-32мм, 12 предметов Jonnesway W26112SA закреплен на своем индивидуальном месте. При необходимости Вы можете поменять используемый инструмент на другой

Надежность. Комбинированные ключи, входящие в данный набор выполнены из прочной стали для надежной и долговременной эксплуатации

Сочетание двух одноразмерных профилей в ключах, входящих в набор

Использование качественного материала

Создание мощной силы откручивания

Размер ключей от 10 до 32 мм

Компактность

Набор комбинированных ключей 10-32мм, 12 предметов Jonnesway W26112SA предназначен для использования при проведении строительных, ремонтных работ. Представленный набор незаменим в автомастерских для ремонта частей автомобиля. Набор включает в себе 12 комбинированных ключей для работы с шестигранными крепежами.